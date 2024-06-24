Geçen sezon Eyüpspor forması giyen Adrien Regattin Iğdır FK'da!

24 Haziran 2024 18:58 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 19:00

Iğdır FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Adrien Regattin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Adrien Regattin'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

REGATTİN'İN SEZON KARNESİ

Geçen sezon Eyüpspor forması altında Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Regattin, eflatun-sarılı kulüpte oynadığı 28 lig maçında, 7 gol ve 2 asist üretti.