Geçen sezon Eyüpspor forması giyen Adrien Regattin Iğdır FK'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 Haziran 2024 18:58 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 19:00
Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, Faslı futbolcu Adrien Regattin'i transfer ettiğini duyurdu.
Iğdır FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımız, Trendyol Süper Lig takımlarından Eyüpspor forması giyen Adrien Regattin ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Yeni transferimiz Adrien Regattin'e kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
REGATTİN'İN SEZON KARNESİ
Geçen sezon Eyüpspor forması altında Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Regattin, eflatun-sarılı kulüpte oynadığı 28 lig maçında, 7 gol ve 2 asist üretti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr