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Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 Haziran 2024 18:33 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 18:39
Jose Mourinho, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı!

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk antrenmanını Jose Mourinho'nun önderliğinde Düzce'de gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Jose Mourinho önderliğinde başladı.

Sarı-lacivertliler yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'de Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. 

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde ilk antrenman - 6. Foto

Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını burada oynayacak.

Sarı kanaryalar ilk hazırlık maçını 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile 10.30'da gerçekleştirecek.

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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