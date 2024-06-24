Kocaelispor yeni sezon için ilk transferini açıkladı! Muharrem Cinan'ı renklerine bağladı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
24 Haziran 2024 18:21 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 18:25
Trendyol 1. Lig takımı Kocaelispor, savunma oyuncusu Muharrem Cinan'ı renklerine katarak savunmaya takviye yaptı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Muharrem Cinan arasında 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hoş geldin Muharrem." ifadelerine yer verildi.
Son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon 34 maçta takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr