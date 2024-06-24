Fenerbahçe'nin 2.999 TL'den satışa çıkan yeni sezon formaları tanıtıldı

24 Haziran 2024 16:29 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 16:32

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği yeni formalarını sosyal medyada paylaştığı bir video ile tanıttı.

2.999 TL'den satışa çıkan formalar, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecan ile karşılandı.

YENİ FENERBAHÇE FORMALARINA TEPKİLER NASIL?

Fenerbahçe'nin yeni formaları, sosyal medyada farklı tepkiler aldı.

Bazı taraftarlar formaları çok beğenirken, bazıları ise beklentilerini karşılamadığını belirtti.

Beğenen taraftarlar, tasarımın modern ve şık olduğunu dile getirirken, eleştirenler formaların fiyatını yüksek buldu ve tasarımda daha fazla yenilik beklediklerini ifade etti.

FORMALARIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Fenerbahçe'nin yeni formaları, kulübün geleneksel sarı ve lacivert renklerini modern bir tasarım ile birleştiriyor.

Formanın malzeme kalitesi ve tasarımı, taraftarlar arasında tartışmalara neden oldu.

Formanın yüksek fiyatı ise bazı taraftarlar tarafından eleştirildi.