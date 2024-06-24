Fenerbahçe'nin eski yıldızı Trabzonspor'a gidiyor! Ozan Tufan istatistikleri

24 Haziran 2024 14:43 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 14:44

Transfer sezonuna hızla başlayan bordo-mavili takımının KAP’a bildirdiği açıklamada; Hull City'nin futbolcusu Ozan Tufan, Standard Liege’den Denis Mihai Dragus, serbest statüde yer alan Borna Barisic, John David Lundstram ve Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmelere başlandığı belirtildi.

TRABZONSPOR’UN TRANSFER ETTİĞİ OZAN TUFAN KİMDİR?

23 Mart 1995 yılında Bursa’nın Orhaneli ilçesinde madenci bir baba ve ev hanımı bir annenin evladı olarak dünyaya gelen Ozan Tufan’ın futbol hayatı, 10 yaşındayken başladı.

Bursaspor Kulübü tarafından 10 yaşında altyapıya seçilen Tufan, 2007 yılında yapılan Danone Küçükler Futbol yarışmasında attığı 9 golle Türkiye birinciliğini kazandı.

2011-2012 yıllarında yıldızı parlayan Ozan Tufan, Bursaspor’un vazgeçilmez futbolcusu oldu. Bu yıllar arasında U-17 Takımıyla çıktığı 10 maçın ardından milli takıma yükselen Tufan, 2012-2013 yılları arasında Fenerbahçe ile yaptığı müsabaka sonucu A takıma alındı.

12 Ağustos 2015’te Fenerbahçe Spor Kulübü’ne 5 yıllığına transfer olan Tufan, 8 numaralı formayı giydi.

2019 yılında Alanyaspor’a kiralık oyuncu gönderilen Ozan Tufan ile teknik direktörü Sergen Yalçın özel olarak ilgilendi.

2020 yılında Fenerbahçe’ye geri gelen Tufan, Ersun Yanal’ın vazgeçilmezleri arasına girerek ilk golünü sezonun 9.haftasında Kadıköy’de oynanan Konyaspor maçında attı.

19 Ağustos 2021 tarihinde Watford’a kiralık oyuncu olarak gönderilen Tufan, Premier League'de 7 maça çıktı. 2 Şubat 2022 tarihinde Fenerbahçe’ye geri döndü.

1 Temmuz 2022 tarihinde Championship Kulübü Hull City ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

TRABZONSPOR'UN TRANSFER ETTİĞİ OZAN TUFAN’IN İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapan Hull City futbolcusu Ozan Tufan’ın son sezondaki istatistikleri şu şekilde:

Oynanan Maçlar: 30

Goller: 5

Asistler: 4

Sarı Kartlar: 7

Kırmızı Kartlar: 1

Oynanan Dakikalar: 2700

İlk 11 Başlangıçları: 25

Maç Başına Gol: 0.17

Şut Denemeleri: 40

Şut İsabet Oranı: %50

Pas İsabet Oranı: %85

Yedekten Girdiği Maçlar: Ozan Tufan oynadığı 30 maçın 5’ine yedekten, 25’ine ilk 11’den girdi.

Ortalama Dakika Maç: Maç başına 90 dakika süre alan Tufan, neredeyse oynadığı her maçta tam dakika süre aldı.

Defansif Katkılar: Maç başına 2 top çalma ve 1.5 hava topu kazanan Tufan, defansif olarak katkıda bulundu.

OZAN TUFAN KAÇ KİLO?

Trabzonspor ile transfer görüşmeleri yapan Ozan Tufan 80 kilo ve 1.82 boyunda.

OZAN TUFAN NERELİ?

Orta saha mevkiinde oynayan Ozan Tufan’ın memleketi Bursa’nın Orhaneli ilçesidir.