Trabzonspor Denis Draguş'u transfer etti! Roman milli futbolcunun istatistikleri

24 Haziran 2024 15:27 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:28

Trabzonspor eski oyuncusu Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmeleri yaptığını duyurdu: Nijeryalı futbolcunun istatistikleri

Trabzonspor eski oyuncusu Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmeleri yaptığını duyurdu: Nijeryalı futbolcunun istatistikleri

Yeni sezona iddialı bir şekilde başlamak isteyen bordo-mavili takım; Ozan Tufan, Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, John Lundstram ve Borna Barisic ile transfer görüşmeleri yaptıklarını KAP’a bildirdi. Görüşmelerin başlamasıyla futbolcu istatistikleri merak edilmeye başlandı.

TRABZONSPOR'UN YENİ TRANSFERİ DENİS DRAGUŞ KİMDİR?

6 Temmuz 1999 yılında Romanya’nın başkenti Bükreş’te dünyaya gelen Draguş, 1.80 boyunda ve 73 kiloda.

Sağ ayağını kullanan Roman asıllı futbolcunun futbol hayatı Gheorghe Hagi Akademisi’nde başladı.

2017 yılında futbol kariyerine başlayan Draguş, Romanya takımı olan Viitorul ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 2019 yılında 1.8 Milyon Euro karşılığında Standard Liege’ye transfer oldu.

2020 yılında bir yıllığına İtalya’nın Crotone takımına kiralanan Denis Draguş, Standard Liege’ye döndükten sonra 2023 yılına kadar Genoa’ya kiralandı.

2024 yılının Haziran ayına kadar Gaziantep Spor Kulübü’ne kiralanan futbolcu, 31 maçta 12 gol attı. Toplam 170 maça çıkan Denis Draguş, 40 gol ve 9 asistin sahibi oldu.

TRABZONSPOR’UN YENİ TRANSFER ETTİĞİ DENİS DRAGUŞ’UN İSTATİSTİKLERİ

Bordo-mavili ekiple transfer görüşmeleri yapan Denis Draguş’un futbol istatistikleri şu şekilde:

Toplam Maç: 170

Toplam Gol: 40

Asist: 9

Sarı Kart: 1

Kırmızı Kart: 0

Pas Başarı Oranı: %87

Toplam Şut: 1

Maksimum Hız: 34.5 km/h

DENİS DRAGUŞ ŞU AN HANGİ TAKIMDA?

2023 yılında Gaziantep Futbol Kulübü’ne kiralanan Draguş, 30 Haziran 2024 tarihine kadar bu takımda yer alacak.

DENİS DRAGUŞ TOPLAM KAÇ GOL ATTI?

Toplam 170 maçta yer alan Denis Draguş, katıldığı maçlarda toplam 40 gol attı.

DENİS DRAGUŞ KAÇ KİLO?

Roman futbolcu Draguş, 1.80 boyunda ve 73 kiloda.