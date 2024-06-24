24 Haziran 2024 14:59 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 15:29

Trabzonspor eski oyuncusu Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmeleri yaptığını duyurdu: Nijeryalı futbolcunun istatistikleri

Trabzonspor eski oyuncusu Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmeleri yaptığını duyurdu: Nijeryalı futbolcunun istatistikleri

Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından eski oyuncusu Anthony Nwakaeme ile transfer görüşmeleri yapıldığı duyurdu. Görüşmelerin başlamasıyla futbolcunun istatistikleri merak konusu oldu.

TRABZONSPOR'A TRANSFER OLAN ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

21 Mart 1989 yılında Nijerya Lagos’da dünyaya gelen Afrika kökenli futbolcu Anthony Nwakaeme, 2008 yılında Kristianstad için oynadı.

2010 yılında futbol kariyeri başlayan Nwakaeme, Romanya Kulübü olan U Cluj’a başladıktan sonra bedelsiz bir şekilde Arieşul Turda’ya kiralandı. 1 yıl Arieşul Turda’da forma giyen futbolcu 8 maçta 5 gol attı.

2012-2013 yılları arasında Petrolul Ploiesti Kulübü ile anlaşan Nwakaeme, bu kulüpte yalnızca üç kez maça çıktı.

2013 yılında U Cluj takımına geri dönen futbolcu, on maçta iki gol attı. 13 Ağustos 2013 tarihinde Hapoel Ranana ile anlaşan Anthony Nwakaeme, İsrail Premier Ligi’ndeki ilk maçında berabere kalarak bir gol attı.

2015 yılında Hapoel Beer Sheva kulübü ile 3 yıllık anlaşma imzalayan Anthony Nwakaeme, bu kulüpte 95 maça çıktı ve 35 gol attı.

2018 yılında Trabzonspor tarafından oyuncuya ilk kez 1.1 milyon Euro tutarında bonservis ödenerek Trabzonspor ile 4 yıllık anlaşma imzalandı.

2018 yılında dünya kupası elemeleri için ilk maçına çıktı.

TRABZONSPOR'A TRANSFER OLAN ANTHONY NWAKAEME’NİN İSTATİSTİKLERİ

Trabzonspor’un eski futbolcusu Anthony Nwakaeme’nin istatistikleri şu şekildedir:

Oynanan Maçlar: 32

Goller: 14

Asistler: 9

Maç Başına Şut: 2.5

Pas Başarı Oranı: %83

Sarı Kartlar: 4

Kırmızı Kartlar: 0

Oynanan Dakikalar: 2800

ANTHONY NWAKAEME NERELİ?

Anthony Nwakaeme, Nijerya Lagos’da dünyaya gelmiş ve Afrika kökenlidir.

ANTHONY NWAKAEME KAÇ YAŞINDA?

Afrika kökenli futbolcu, 35 yaşındadır.