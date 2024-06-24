Ozan Tufan, Trabzonspor transferi sonrası 3 Temmuz paylaşımını sildi!

24 Haziran 2024 18:49 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 18:50

Ozan Tufan, Trabzonspor ile anlaşmasının ardından Tufan, sosyal medya hesaplarından Fenerbahçe öne çıkarılanlar bölümünü sildi. Tufan, 3 Temmuz'la ilgili paylaşımlarını da kaldırdı. Bir dönem Bursaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'da forma giyen Ozan Tufan, Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor, bugün Ozan Tufan transferini Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kiralık olarak gittiği Alanyaspor ve Watford dışında Fenerbahçe formasını 5 sezon giyen Ozan Tufan, Sarı-lacivertli taraftarları arasında tartışma başlatan bir paylaşımını sildi.

Trabzonspor'a transfer olan Tufan, X hesabından 3 Temmuz'la alakalı paylaşımlarını kaldırdı.