Türkiye - Çekya maçı 26 Haziran saat 22.00'da oynanacak

24 Haziran 2024 19:10 - Güncelleme : 24 Haziran 2024 18:40

Türkiye ve Çekya, 26 Haziran'da sahaya çıkarak önemli bir maça imza atacak.

Maçın sonucu, her iki takımın da turnuvadaki konumunu belirleyecek.

Futbolseverler bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

TÜRKİYE ÇEKYA MAÇI NE ZAMAN?

Maç, 26 Haziran 2024 tarihinde Türkiye saatine göre akşam 22.00'da başlayacak.

İki ülkenin de taraftarı maçı heyecanla bekliyor.

TAKIMLARIN SON DURUMU NASIL?

Türkiye ve Çekya'nın son performansları ve hazırlık süreçleri nasıl geçiyor maç öncesi merak ediliyor.

Hangi oyuncular formda, hangi taktikler uygulanacak sorusu gündemdeyken, son maç hala akıllarda.

Türkiye'nin 3-0 yenildiği ve Samet Aydın'ın kendi kalesine gol attığı anlar hala akıllarda.

Son yaşanan gelişmelerin de ardından, maç saatinde tüm gözler sahada olacak.