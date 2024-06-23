UEFA'dan flaş karar: Türkiye-Portekiz maçına soruşturma açılıyor!

23 Haziran 2024 12:02 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 12:03

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu karşılaşmasında Türkiye ile Portekiz, dün akşam Signal Iduna Park'ta karşılaştı.

Tribünlerin çoğunluğu Türk futbolseverler tarafından doldurulan maçta A Milli Takımmız, Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.

ALMAN HAKEME BÜYÜK TEPKİ!

Mücadelenin hakemi Felix Zwayer, hemen hemen her pozisyonda takdir haklarını Portekizli oyunculardan yana kullanarak Türk taraftarların yoğun tepkisini çekti.

UEFA'nın Zwayer kalan maçlarda görev verip vermeyeceği de merak konusu oldu.

UEFA'DAN SORUŞTURMA KARARI

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre; UEFA, Türkiye-Portekiz karşılaşmasıyla ilgili soruşturma başlatacak.

UEFA'nın bu kararı maç oynanırken birçok kez sahaya giren taraftarlar nedeniyle oyunun durmak zorunda kaldığı için aldığı ifade edildi.

Bu olayın maç içinde defalarca yaşanmasının, soruşturma açılma kararında etkili olduğu kaydedildi.