Portekiz maçı sırasında Bülent Uslu’dan Montella’ya çok sert tepki

22 Haziran 2024 21:21 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 21:21

Arda Güler yorgun olduğu gerekçesi ile Milli Takım idmanına katılmadı

Arda Güler yorgun olduğu gerekçesi ile Milli Takım idmanına katılmadı

A Milli Takımımız EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz’e 3-0 kaybetti. Maç öncesi teknik direktör Vincenzo Montella’nın çıkardığı ilk 11 sosyal medyada tartışıldı.

İLK 11’LER

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Pepe, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao, Ronaldo.

MONTELLA'YA SERT TEPKİ

Beşiktaş Kongre Üyesi ve TGRT Haber’de yayınlan Stüdyoda Futbol programında yorumcu olan Bülent Uslu, genç yetenek Semih Kılıçsoy’un oyuna girmemesi ve Arda Güler’in geç oyuna girmesine tepki gösterdi.

Bülent Uslu şu ifadeleri kullandı:

''Arda Güler yorgun, Semih Kılıçsoy daha çocuk! Bu sezon sadece 1 resmî maça çıkan Altay ile birlikte elbette Galatasaray’dan tam 5 oyuncu ilk 11’de! Milli takım evlere şenlik, bravo el birliği ile rezil ettiniz bizi!

Yok mu yedeklerde birkaç tane daha Galatasaraylı oyuncu Montella? Sahaya sür maçı 3-2 çevir!''