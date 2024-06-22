Cristiano Ronaldo, Türkiye A Milli takıma karşı yine gol atamadı!

22 Haziran 2024 20:48 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 20:58

EURO 2024 F Grubu maçında Portekiz, Türkiye'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

Dünyaca ünlü süper yıldız Cristiano Ronaldo, Türkiye Milli takımımıza gol atamama orucunu yine bozamadı. Daha önce 3 kez milli takımımıza rakip olan Ronaldo bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamamıştı.

Bugün oynanan maçta da milli takımımıza karşı fileleri sarsamayan Ronaldo, Türkiye'ye karşı oynadığı 4 maçta gol sevinci yaşayamadı.