Beşiktaş-Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Kadir Sağlam'ın istatistikleri ve yönettiği maçlar
TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemlerinin kim olacağı açıklandı. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş-Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu netleşti. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın daha önce yönettiği Beşiktaş maçları gündem oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu hafta Samsunspor'u kendi evinde ağırlayacak.
Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maçın hakeminin kim olacağı açıklandı.
BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
TFF resmi internet sitesinden açıkladığı bilgilere göre karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak.
Dördüncü hakem olarak ise Fatih Tokail karşılaşmada görev alacak.
Karşılaşmada VAR koltuğunda ise yabancı bir hakemin oturup oturmayacağı henüz açıklanmadı.
KADİR SAĞLAM BEŞİKTAŞ KARNESİ
Kadir Sağlam kariyeri boyunca Beşiktaş'ın toplam 6 karşılaşmasında görev aldı.
Bu karşılaşmaların 2'sinde siyah-beyazlılar, 1'inde ise rakipleri galip gelirken, 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.
Kadir Sağlam, Beşiktaş'a toplam 11 sarı kart gösterirken, 1 penaltı verdi.
Siyah-beyazlıların rakipleri ise toplam 25 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.
KADİR SAĞLAM'IN DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI
Kadir Sağlam'ın yönettiği Beşiktaş karşılaşmalarının tarihleri ve sonuçları şöyle:
- 2 Aralık 2024 | Hatayspor-Beşiktaş | 1:1
- 20 Ekim 2024 | Beşiktaş-Konyaspor | 2:0
- 12 Şubat 2024 | Kayserispor-Beşiktaş | 0:0
- 25 Aralık 2023 | Hatayspor-Beşiktaş | 1:2
- 20 Ağustos 2023 | Beşiktaş-Pendikspor | 1:1
- 24 Ekim 2022 | Hatayspor-Beşiktaş | 2:1