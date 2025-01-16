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Beşiktaş-Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Kadir Sağlam'ın istatistikleri ve yönettiği maçlar

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
16 Ocak 2025 15:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:58
Beşiktaş-Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Kadir Sağlam&#039;ın istatistikleri ve yönettiği maçlar

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemlerinin kim olacağı açıklandı. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş-Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu netleşti. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın daha önce yönettiği Beşiktaş maçları gündem oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig​'de bu hafta Samsunspor'u kendi evinde ağırlayacak.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maçın hakeminin kim olacağı açıklandı.

Beşiktaş-Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Kadir Sağlam'ın istatistikleri ve yönettiği maçlar - 1. Resim

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF resmi internet sitesinden açıkladığı bilgilere göre karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam​ yönetecek.

Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Dördüncü hakem olarak ise Fatih Tokail karşılaşmada görev alacak.

Karşılaşmada VAR koltuğunda ise yabancı bir hakemin oturup oturmayacağı henüz açıklanmadı.

Beşiktaş-Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Kadir Sağlam'ın istatistikleri ve yönettiği maçlar - 2. Resim

KADİR SAĞLAM BEŞİKTAŞ KARNESİ

Kadir Sağlam kariyeri boyunca Beşiktaş'ın toplam 6 karşılaşmasında görev aldı.

Bu karşılaşmaların 2'sinde siyah-beyazlılar, 1'inde ise rakipleri galip gelirken, 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Kadir Sağlam, Beşiktaş'a toplam 11 sarı kart gösterirken, 1 penaltı verdi.

Siyah-beyazlıların rakipleri ise toplam 25 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.

Beşiktaş-Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Kadir Sağlam'ın istatistikleri ve yönettiği maçlar - 3. Resim

KADİR SAĞLAM'IN DAHA ÖNCE YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Kadir Sağlam'ın yönettiği Beşiktaş karşılaşmalarının tarihleri ve sonuçları şöyle:

  • 2 Aralık 2024 | Hatayspor-Beşiktaş | 1:1
  • 20 Ekim 2024 | Beşiktaş-Konyaspor | 2:0
  • 12 Şubat 2024 | Kayserispor-Beşiktaş | 0:0
  • 25 Aralık 2023 | Hatayspor-Beşiktaş | 1:2
  • 20 Ağustos 2023 | Beşiktaş-Pendikspor | 1:1
  • 24 Ekim 2022 | Hatayspor-Beşiktaş | 2:1

Sıkça Sorulan Sorular
Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Samsunspor karşılaşması 18 Cumartesi 2025 tarihinde saat 19.00'da başlayacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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