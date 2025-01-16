Beşiktaş-Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Kadir Sağlam'ın istatistikleri ve yönettiği maçlar

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Ocak 2025 15:32 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 15:58

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemlerinin kim olacağı açıklandı. Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş-Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu netleşti. Açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın daha önce yönettiği Beşiktaş maçları gündem oldu.