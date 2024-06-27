Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Beşiktaş teknik ekibine Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp'in dahil edildiği duyuruldu

Beşiktaş teknik ekibine Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp'in dahil edildiği duyuruldu

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
27 Haziran 2024 23:38 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 23:14
Beşiktaş teknik ekibine Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp&#039;in dahil edildiği duyuruldu

Beşiktaş, teknik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. Yeni antrenörler Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp takıma katıldı.

Beşiktaş, teknik ekibini genişleterek güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni antrenörler Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp, Giovanni van Bronckhorst'un ekibine katıldı.

BEŞİKTAŞ TEKNİK EKİBİNE KİM KATILDI?

Beşiktaş, performans antrenörü olarak Anthony McElhone'u ve kaleci antrenörü olarak Rudolfus Hubertus Hesp'i teknik ekibine dahil etti.

Resim

Anthony McElhone, son olarak Queen’s Park FC’de görev yaparken, Rudolfus Hubertus Hesp ise Heerenveen'de çalıştı.

EKİBİN GENİŞLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni antrenörlerin ekibe katılması takımın performansına nasıl etki edecek merak ediliyor.

Resim

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen’s Park FC’de görev yapan Anthony McElhone, Kaleci Antrenörü olarak ise son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edilmiştir. Anthony McElhone ile Rudolfus Hubertus Hesp’e çalışmalarında başarılar diler, taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...