Beşiktaş teknik ekibine Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp'in dahil edildiği duyuruldu

27 Haziran 2024 23:38 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 23:14

Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giymiş Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu

Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giymiş Dorukhan Toköz, Eyüpspor'a transfer oldu

Beşiktaş, teknik ekibini genişleterek güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni antrenörler Anthony McElhone ve Rudolfus Hubertus Hesp, Giovanni van Bronckhorst'un ekibine katıldı.

BEŞİKTAŞ TEKNİK EKİBİNE KİM KATILDI?

Beşiktaş, performans antrenörü olarak Anthony McElhone'u ve kaleci antrenörü olarak Rudolfus Hubertus Hesp'i teknik ekibine dahil etti.

Anthony McElhone, son olarak Queen’s Park FC’de görev yaparken, Rudolfus Hubertus Hesp ise Heerenveen'de çalıştı.

EKİBİN GENİŞLEMESİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni antrenörlerin ekibe katılması takımın performansına nasıl etki edecek merak ediliyor.

Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın teknik ekibine Spor Bilimi Uzmanı ve Performans Antrenörü olarak son olarak Queen’s Park FC’de görev yapan Anthony McElhone, Kaleci Antrenörü olarak ise son olarak Heerenveen'de görev yapan Rudolfus Hubertus Hesp dahil edilmiştir. Anthony McElhone ile Rudolfus Hubertus Hesp’e çalışmalarında başarılar diler, taraftarlarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.