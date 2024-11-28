Beşiktaş Tel Aviv 5-1 skor maç gündeme geldi! Goller kim attı?

28 Kasım 2024 15:44 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:52

Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşam Beşiktaş ile Tel Aviv karşılaşacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği maça kısa süre kala daha önce oynanan maçın 5-1'lik skoru yeniden konuşuldu.

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Bu akşam maç var mı? 28 Kasım Perşembe Avrupa Ligi programı duyuruldu

Bu akşam maç var mı? 28 Kasım Perşembe Avrupa Ligi programı duyuruldu

Avrupa Ligi​'nde bu akşam 3 Türk takım sahaya çıkacak. Ligde Beşiktaş​, Tel Aviv​ ile karşılaşırken daha önce oynanan maçtaki 5-1'lik skor taraftarın dikkatini çekti.

İki takım daha öncesinde de karşılaşmıştı.

BEŞİKTAŞ TEL AVİV 5-1 MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Siyah beyazlı ekip ile Tel Aviv 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşmüştü. Daha önceki müsabakada BJK kendi evindeki maçı 5-1'lik skorla kazanırken deplasmanda 3-2'lik skorla galip geldi.

Karşılaşmada 1. ve 2. golleri Hugo Almeida atmıştı.

3. golü Mehmet Aurelio, 4. golü Egemen Korkmaz ve son golü Edu kaydetmişti. Müsabakada rakibin tek golünü ise R. Kehat atmıştı.

BJK - TEL AVİV MAÇLARI

Bu akşam ligde karşılaşacak olan iki takımın 3. karşılaşması olacak.

İki takım 2011 - 2012 sezonundan Avrupa Ligi'nde aynı gruba düşerek 2 kez mücadele etmişti. İlk müsabaka 5-1, ikinci müsabaka 3-2'lik skorla siyah beyazlı ekibin galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU VE SIRASI

Ligde yarış sürerken bugün Nagyerdei Stadı'nda iki rakip mücadele edecek. Seyircisiz olan maç 20.45'te başlayacak.

Beşiktaş, 6 puan ile 18. sırada bulunurken Tel Aviv 35. sırada yer alıyor.