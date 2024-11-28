BJK Avrupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş - Tel Aviv muhtemel 11 maç kadrosu

28 Kasım 2024 15:01 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 15:39

Siyah beyazlı ekip bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Tel Aviv ile mücadele edecek. Heyecanla beklenen karşılaşmaya kısa süre kala maç kadrosu da gündeme geldi. Bugün ligde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya çıkacak.

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Bu akşam maç var mı? 28 Kasım Perşembe Avrupa Ligi programı duyuruldu

Bu akşam maç var mı? 28 Kasım Perşembe Avrupa Ligi programı duyuruldu

Dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan Avrupa Ligi​'nde yarış devam ederken bugün Beşiktaş​ ile Tel Aviv​ karşı karşıya gelecek.

Futbolseverlerin beklediği müsabaka bugün 20.45'te oynanacak. Karşılaşmanın muhtemel ilk 11 maç kadrosu ise gündemde yerini aldı.

BEŞİKTAŞ - TEL AVİV MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Bu akşam oynanacak olan Beşiktaş - Tel Aviv maçının muhtemel 11 kadrosu belli oldu. Asıl 11 maça kısa süre kala takımlar tarafından duyurulacak.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Rafa, Immobile.

Tel Aviv: Mishpati, Lamkin, Stojic, Shlomo, Davidzada, Kanichowsky, Sissokho, Patati, Peretz, Madmon, Turgeman.

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Avrupa Ligi'nde yarış devam ederken bu akşam BJK ve Tel Aviv mücadele edecek. Karşılaşmayı izlemek isteyenler TRT Spor ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Beşiktaş'ın yaptığı paylaşıma göre maç kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Almoatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu.