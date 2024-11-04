Beşiktaş-Tel Aviv karşılaşmasının neden İstanbul'da oynanmayacağı gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

04 Kasım 2024 16:51 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 17:10

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Tel Aviv karşılaşmasının İstanbul'da oynanmayacağı açıklandı. UEFA tarafından yapılan açıklamanın ardından Beşiktaş-Tel Aviv maçının neden İstanbul'da oynanamayacağı ve nerede oynanacağı merak edildi. Karşılaşma güvenlik gerekçesi ile farklı ülkede oynanacak.