Beşiktaş-Tel Aviv karşılaşmasının neden İstanbul'da oynanmayacağı gündem oldu
UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Tel Aviv karşılaşmasının İstanbul'da oynanmayacağı açıklandı. UEFA tarafından yapılan açıklamanın ardından Beşiktaş-Tel Aviv maçının neden İstanbul'da oynanamayacağı ve nerede oynanacağı merak edildi. Karşılaşma güvenlik gerekçesi ile farklı ülkede oynanacak.
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden takımlarımızdan Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv ile eşleşmişti.
Son zamanlarda karşılaşmanın İstanbul'da oynanmayacağına dair iddialar ortaya atılmıştı.
Konuyla ilgili UEFA'dan açıklama geldi ve Beşiktaş-Tel Aviv maçının başka ülkede oynanacağı belirtildi.
Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Tel Aviv maçının neden İstanbul'da oynanamayacağı merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ-TEL AVİV MAÇI NEDEN TÜRKİYE'DE OYNANMAYACAK?
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci hafta maçları kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçının güvenlik gerekçesiyle tarafsız bir ülkede ve sahada oynanmasına karar verildi.
Beşiktaş Basketbol Takımı ve İsrail ekibi Hapoel Shlomo arasında geçtiğimiz haftalarda oynanan karşılaşmada güvenlik gerekçesiyle Sırbistan'da düzenlenmişti.
BEŞİKTAŞ-TEL AVİV MAÇI NEREDE, NE ZAMAN OYNANACAK?
UEFA tarafından 28 Kasım 2024 Perşembe günü oynanacak olan Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının nerede oynanacağı henüz açıklanmadı.
Karşılaşmanın hangi ülkede ve stadyumda oynanacağı bu hafta sonu (9-10 Kasım 2024) netleşecek.