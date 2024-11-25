Beşiktaş - Tel Aviv maçı nerede oynanacak? Karşılaşmaya kısa süre kaldı

25 Kasım 2024 09:51 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 09:57

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 28 Kasım günü Tel Aviv ile karşılaşacak. Türkiye'nin heyecanla beklediği müsabakaya kısa süre kala oynanacağı stadyum merak konusu oldu. Taraftarların nefeslerini tutarak izleyeceği müsabakanın stadyumu gündemde.

İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv​ ile Beşiktaş​ 28 Kasım Perşembe günü karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde yarış devam ederken maçın nerede oynanacağı da araştırıldı.

UEFA Avrupa Ligi​'nde heyecan devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - TEL AVİV MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Geçtiğimiz günlerde kulüp tarafından gelen açıklamaya göre Tüpraş Stadı​'nda oynanması gerekli yazışmaların yapıldığı ve izinlerin alındığı belirtilere "Provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir." denildi.

UEFA ise konuyla ilgili açıklamada bulunurken maçın tarafsız sahada oynanacağını duyurdu. Açıklama şöyle oldu:

"Türk makamlarının aldığı karara göre 28 Kasım 2024 tarihinde Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasındaki UEFA Avrupa Ligi karşılaşması tarafsız bir sahada oynanacaktır. UEFA, alternatif tarafsız saha için Beşiktaş'la görüşme halindedir ve zamanı geldiğinde duyurulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Buna göre müsabaka Macaristan'ın Debrecen kentinde Nagyerdei Stadyumu’nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Siyah beyazlı ekip Tel Aviv ile ligde karşı karşıya gelecek. Müsabaka 28 Kasım Perşembe günü 20.45'te başlayacak.

Canlı olarak takip etmek isteyenler TRT 1 ve TRT Spor ekranları üzerinden şifresiz olarak takip edebilecek.

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın maç programı şöyle:

28 Kasım Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv

12 Aralık Bodo Glimt-Beşiktaş

22 Ocak Beşiktaş-Athletic Bilbao

30 Ocak Twente-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ?

Macaristan'da oynanacak olan müsabaka güvenliğin sağlanması amacıyla seyircisiz olarak oynanacak. Karşılaşma Debrecen kentinde 28 Kasım günü başlayacak.

BEŞİKTAŞ - TEL AVİV MAÇI NEDEN TÜRKİYE'DE OYNANMIYOR?

Beşiktaş kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Ligi müsabakasının kulübümüzün UEFA ve UEFA’ya bağlı ülke federasyonları ve yerel makamlar ile yaptığı görüşmeler neticesinde ev sahipliği yapmayı kabul eden tek ülke olan Macaristan’ın Debrecen kentinde oynanmasına karar verilmiştir."

Karşılaşma esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasına ve güvenliği sağlamak adına karşılaşma tarafsız bir sahada seyircisiz olarak oynanacak.