Beşiktaş kulübünde Sergen Yalçın sesleri! Yönetime çağrı yapıldı

24 Kasım 2024 23:22 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 23:33

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe'yi evinde ağırladı. 2-0 öne geçen Beşiktaş skoru koruyamayarak 4-2 mağlup oldu. Kendi stadında rakibine 3 puanı kaptıran Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı. Beşiktaş taraftarı, maçtan sonra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un istifasını isterken, takımın başına Sergen Yalçın'ın gelmesini istedi. Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan binlerce paylaşım yaparak Sergen Yalçın'ın göreve gelmesi için yönetime seslendi.

Trendyol Süper Lig​'in 13.Haftasında karşı karşıya gelen Beşiktaş-Göztepe maçı sürpriz bir sonuçla bitti. Rakibinin karşısında 2-0 öne geçen Beşiktaş​, kendi evinde skoru koruyamayarak, maçtan 4-2 mağlup ayrıldı. Şampiyonluk yarışında büyük yara alan kara kartallar, ligde lider olan Galatasaray'ın, 13 puan gerisine düştü. Maçtan sonra teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un istifasını isteyen Beşiktaş taraftarı yönetime seslenerek; Sergen Yalçın'ın takımın başına getirilmesini istedi.

Sezona Türkiye Süper Kupası finalinde Galatasaray'ı 5-0 yenerek başlayan kara kartallar daha sonra da ligin ilk maçında Samsunspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılarak müthiş bir başlangıç yapmıştı. Spor yorumcuları ve taraftarlar tarafından oynadığı oyunun üst düzey olduğu söylenen Beşiktaş'ın, sezona ağırlığını koyacağı herkes tarafından konuşuluyordu.

Son dönemde ise üst üste aldığı mağlubiyet ve kötü futboluyla konuşulan Beşiktaş, son olarak evinde ağırladığı Göztepe'ye 4-2 mağlup olarak şampiyonluk yarışından iyice uzaklaştı. Maçtan sonra İtalyan teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un istifasını isteyen Beşiktaş taraftarı, Sergen Yalçın'ı takımın başında görmek istediğini yönetime bildirdi.

"ŞAMPİYONLUKTAN BAHSEDEBİLİR MİSİNİZ?"

Alınan Göztepe mağlubiyeti sonrası açıklamalar yapan Giovanni van Bronckhorst'un ifadeleri de Beşiktaş camiası tarafından tepki çekti. İşte o açıklamalar:

Baskıyı her zaman hissediyorum. Ligi 46 puan geride bitirince şampiyonluktan bahsedebilir misiniz? Şampiyonluktan bahsetmek için iyi başlamalı, iyi götürmeli ve mart nisanda oralarda olmalısınız. Maçlardan önce bunlardan bahsetmek gerek. Dürüst olmak gerek. İyi performans göstermiyoruz. Zirveden uzak kaldık. Sorumluluk hissediyoruz.

"RAKİP DAHA İYİYDİ!"

Daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Duran toplar bir savaştır. İlk teması siz yapmalısınız. Rakip bu konuda iyiydi. Harika başladık, herkes olumluydu. Gelişme göstermeniz gerekiyor. Son maçlar hep birebir mücadele şeklinde oynanıyor. Buralarda mücadele etmeniz, top sizdeyken güvenli olmanız lazım. Bu olmadı. Dönen toplarda geçiş fırsatı oluyor.

Rakip boşlukları, bizim kullandığımızdan daha iyi kullandı. Alanları daha iyi kullandılar."

YENİDEN SERGEN YALÇIN SESLERİ!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sergen Yalçın, futbolculuk kariyerinde yaşadığı başarılardan dolayı takımın efsaneleri arasında gösteriliyordu. 49 yaşında Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine başlayan Yalçın; ilk sezonunda hem ligde hem de Türkiye kupasında şampiyon olarak, takımına çifte kupa getirmişti.

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş ile 3 kupa kazanan Sergen Yalçın, teknik direktör olarak da 2 kupa kazanmayı başardı. Son dönemde başarısız bir futbol sergileyen Beşiktaş'ta teknik direktör değişikliği gündemde.

Beşiktaş taraftarı maçtan sonra statta daha sonra da sosyal medyada binlerce paylaşım yaparak İtalyan teknik adamın görevi bırakması ve takımın başına yeniden Sergen Yalçın'ın gelmesi gerektiğini ifade etti.

SERGEN YALÇIN KİMDİR?

Sergen Yalçın, Türk futbolunun en önemli figürlerinden biri olarak tanınan, hem oyunculuk hem de teknik direktörlük kariyeriyle dikkat çeken bir spor insanıdır. Tam adı Ali Rıza Sergen Yalçın'dır ve 5 Ekim 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Futbola olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış ve bu tutku, onu Türk futbolunun önemli isimleri arasına sokmuştur.

FUTBOL KARİYERİ

Sergen Yalçın, futbol kariyerine 1987 yılında Beşiktaş altyapısında başlamıştır. 1989 yılında A takıma yükselen Yalçın, kısa sürede yetenekleriyle dikkat çekmiş ve özellikle 10 numaralı formasıyla tanınmıştır. Beşiktaş'ta geçirdiği dönem, onun kariyerinin en önemli dönemlerinden biri olmuştur. Beşiktaş'ta oynadığı süre zarfında 3 şampiyonluk yaşamıştır.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerini sonlandırdıktan uzun bir süre sonra aldığı eğitimler sonucunda teknik direktörlük yapmaya başlamıştır. İlk teknik direktörlük deneyimini 2010 yılında İstanbul Başakşehir’de yaşamıştır.

Ardından, çeşitli takımlarda görev almış ve 2018 yılında Beşiktaş’ın teknik direktörü olarak göreve başlamıştır. Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, ve daha sonrasında da Ziraat Türkiye Kupasını kazanmıştır.

Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde genç oyunculara fırsat vermesi, takımın oyun yapısını modernize etmesi ve hücuma yönelik futbol anlayışı ile dikkat çekmiştir. Takımları genellikle ofansif futbol oynarken, oyuncularına özgüven aşılaması ile de tanınmaktadır.