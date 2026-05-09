Aktüel
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Beşiktaş Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Trabzonspor maçı ilk 11’ler, maç kadrosu (BJK-TS canlı izle bilgisi)

Beşiktaş Trabzonspor canlı izle! Trendyol Süper Lig’de bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, sezonun son derbisinde Karadeniz ekibi Trabzonspor’u konuk ediyor. Fatih Tekke yönetiminde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkat çeken Trabzonspor, kazanarak ikincilik ümitlerini sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı finalde Konyaspor’a mağlup olarak elenmişti. Bu mağlubiyeti unutturmayı hedefleyen Sergen Yalçın’ın öğrenciler, zorlu mücadeleden mutlak üç puanla ayrılmak istiyor. Beşiktaş’ta gözler Orkun Kökçü, El Bilal Toure, Oh, Cerny gibi yıldızlarda olacak. Peki Beşiktaş Trabzonspor canlı nereden izlenir? İşte, Beşiktaş Trabzonspor ilk 11’ler, maç kadrosu ve canlı yayın bilgisi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 19:35
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 19:35

’i bu sezon dördüncü sırada bitirmeyi garantileyen ’ta şimdiden önümüzdeki sezonunun hazırlıkları başladı. Konyaspor mağlubiyetiyle ağır yara alan “Kara Kartal” derbisini kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Beşiktaş, ezeli rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmada mağlup olmadı. Sakatlıkları bulunan Rashica ve Kartal Kayra Yılmaz, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan mücadele 3-3’lük beraberlikle tamamlanmıştı. Konuk ekip Trabzonspor’da ise Beşiktaş maçı öncesinde eksikler belli oldu. Sakatlıkları devam eden Savic, Batagov, Visca, Okay ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç, Beşiktaş karşısında sahada olamayacak. Peki Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir? İşte, Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle ekranı…

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor ile Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de karşılaşacak ve bu maçı beIN Sports 2 ile TOD TV üzerinden canlı izlenebilecek.
Beşiktaş, bu sezon ligi dördüncü sırada bitirmeyi garantiledi ve Trabzonspor derbisini kazanarak moral bulmayı hedefliyor.
Her iki takımda da sakatlıklar ve kart cezalıları bulunuyor. Beşiktaş'ta Rashica ve Kartal Kayra Yılmaz, Trabzonspor'da ise Savic, Batagov, Visca, Okay, Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.
Beşiktaş, ezeli rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmada mağlup olmadı; bu süreçte 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
İstanbul'da iki takım arasında oynanan 70 resmi ve özel maçta Beşiktaş 35 galibiyet alırken, Trabzonspor 15 kez kazandı ve 20 maç beraberlikle sonuçlandı.
Maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Derbi karşılaşması bugün (9 Mayıs) saat 20.00’de başlayacak.

Dolmabahçe’de Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak olan bu zorlu mücadeleyi sahada Oğuzhan Çakır yönetecek. Beşiktaş Trabzonspor mücadelesi Türkiye’den sadece yayıncı kuruluş beIN Sports 2’den canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinden uzakta kalan iki ekibin karşılaşması nefes kesecek. İç sahada bu sezon taraftarlarının önüne son kez çıkacak Beşiktaş, derbiden mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş Trabzonspor mücadelesi beIN Sports’un yanı sıra TOD TV üzerinden izleyiciyle buluşacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh

Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu

BEŞİKTAŞ İSTANBUL’DA KAZANIYOR

İki takım, İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 70 kez karşılaştı. Beşiktaş 35, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 114, Trabzonspor ise 58 gol attı.

Öte yandan siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında rakibini Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

SİYAH-BEYAZLILAR SON 5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle ligde ve kupada oynadığı son 5 maçta mağlup olmadı.

Bu süreçte Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaşan tarafların randevusunda Beşiktaş 3 kez kazanırken, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Son beş maçta Trabzonspor'a karşı kaybetmeyen siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip ağları 11 kez havalandırırken, 7 gole ise engel olamadı.

