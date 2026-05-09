Beşiktaş Trabzonspor CANLI nereden izlenir? Beşiktaş Trabzonspor maçı ilk 11’ler, maç kadrosu (BJK-TS canlı izle bilgisi)

Süper Lig’i bu sezon dördüncü sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş’ta şimdiden önümüzdeki sezonunun hazırlıkları başladı. Konyaspor mağlubiyetiyle ağır yara alan “Kara Kartal” Trabzonspor derbisini kazanarak moral bulmayı hedefliyor. Beşiktaş, ezeli rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmada mağlup olmadı. Sakatlıkları bulunan Rashica ve Kartal Kayra Yılmaz, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Sezonun ilk yarısında Trabzon’da oynanan mücadele 3-3’lük beraberlikle tamamlanmıştı. Konuk ekip Trabzonspor’da ise Beşiktaş maçı öncesinde eksikler belli oldu. Sakatlıkları devam eden Savic, Batagov, Visca, Okay ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç, Beşiktaş karşısında sahada olamayacak. Peki Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı nasıl izlenir? İşte, Beşiktaş Trabzonspor maçı canlı izle ekranı…
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Derbi karşılaşması bugün (9 Mayıs) saat 20.00’de başlayacak.
Dolmabahçe’de Tüpraş Stadyumu’nda saat 20.00'de başlayacak olan bu zorlu mücadeleyi sahada Oğuzhan Çakır yönetecek. Beşiktaş Trabzonspor mücadelesi Türkiye’den sadece yayıncı kuruluş beIN Sports 2’den canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesinden uzakta kalan iki ekibin karşılaşması nefes kesecek. İç sahada bu sezon taraftarlarının önüne son kez çıkacak Beşiktaş, derbiden mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Beşiktaş Trabzonspor mücadelesi beIN Sports’un yanı sıra TOD TV üzerinden izleyiciyle buluşacak.
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Orkun Asslani, Cerny, Olaitan, El Bilal, Oh
Trabzonspor: Onana, Ozan, Salih, Nwaiwu, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu
İki takım, İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 70 kez karşılaştı. Beşiktaş 35, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.
İstanbul'da Beşiktaş 114, Trabzonspor ise 58 gol attı.
Öte yandan siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında rakibini Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.
Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle ligde ve kupada oynadığı son 5 maçta mağlup olmadı.
Bu süreçte Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaşan tarafların randevusunda Beşiktaş 3 kez kazanırken, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.
Son beş maçta Trabzonspor'a karşı kaybetmeyen siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip ağları 11 kez havalandırırken, 7 gole ise engel olamadı.