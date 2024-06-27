Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda yangın çıktı, büyümeden kontrol altına alındı

27 Haziran 2024 00:05 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 00:32

Bugün akşam saatlerinde Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu'nda çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden söndürüldü.

BEŞİKTAŞ TÜPRAŞ STADYUMU'NDA NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Yetkililerin çalışmaların ardından bir açıklama yapması bekleniyor.

TÜPRAŞ STADYUMU'NDA HASAR NE KADAR?

Yangının stadyumda herhangi bir ciddi hasara yol açmadığı belirtiliyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

TÜPRAŞ STADYUMU VE ÇEVRESİNDE TRAFİK NE DURUMDA?

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu çevresinde kısa süreliğine trafiğin kapandığı öğrenildi.

Tedbir amaçlı alınan bu kararın ne kadar süreceği bilinmiyor.

Trafiğin en kısa sürede tekrar açılması bekleniyor.