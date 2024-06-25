Beşiktaş iç saha formasını tanıttı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
25 Haziran 2024 22:20 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 22:23
Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbol takımının yeni sezonda iç saha maçlarında giyeceği formayı açıkladı.
Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni sezon formasıyla ilgili, "Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı. Beşiktaş Kulübü 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada." ifadeleri kullanıldı.
RAFA SİLVA GİYMİŞTİ
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva, havalimanından siyah-beyazlı ekibin yeni sezon formasıyla çıkmıştı. Beşiktaş, oyuncunun formayı giymesinin ardından yeni sezonda iç saha maçlarına çıkılacak formayı açıkladı.
Beşiktaş'ın yeni sezon forma ürünleri 2.999 TL olması bekleniyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr