Beşiktaş iç saha formasını tanıttı!

25 Haziran 2024 22:20 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 22:23

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

Beşiktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni sezon formasıyla ilgili, "Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandı. Beşiktaş Kulübü 2024-2025 iç saha forması çok yakında satışta ve sahada." ifadeleri kullanıldı.

RAFA SİLVA GİYMİŞTİ

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva, havalimanından siyah-beyazlı ekibin yeni sezon formasıyla çıkmıştı. Beşiktaş, oyuncunun formayı giymesinin ardından yeni sezonda iç saha maçlarına çıkılacak formayı açıkladı.

Beşiktaş'ın yeni sezon forma ürünleri 2.999 TL olması bekleniyor.