Beşiktaş yeni transferi Rafa Silva'yı yeni sezon formasıyla tanıttı!

25 Haziran 2024 22:01 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 22:07

Beşiktaş, Portekizli forvet Rafa Silva transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlıların yeni transferini taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Kara kartal'ın yeni transferi yeni sezon formasıyla uçaktan indi.

"KUPALAR KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM"

Rafa Silva ilk açıklamasında; "Taraftara verebileceğim söz zaferler ve kupalar kazanmak için olabildiğince çok çalışacağım. Bunun sözünü verebilirim. Burayı seçmem kolay oldu. Beşiktaş'a karşı oynamıştım. Taraftarın atmosferini, nasıl bir atmosfer oluşturduklarını çok iyi biliyorum. O yüzden çok. heyecanlıyım. Zaferler kazanmak ve kupalar kazanmak için söz veriyorum. Büyük mutlulukla giyiyorum bu formayı. Herkese teşekkür ediyorum destekleri için. Taraftarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayız." dedi.

"FORMAYI İLK BEN GİYİYORUM"

Yeni sezon forması hakkında konuşan Silva; "Formayı ilk ben giyiyorum. Daha da çok giyeceğim. En önemlisi bu forma üstümdeyken de büyük zaferler kazanırken terleteceğim. Burada olmak benim için çok önemli. Sayın başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum bana güvendi. Taraftarlarımızla beraber zaferler kazanmak için buradayım." ifadelerini kullandı.

Feyyaz Uçar ise; "Uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda Portekiz'in ünlü yıldız oyuncusu Rafa Silva'yı getirdik. Bizzat Hüseyin başkanımız kendi alıp getirdi. Kendisine hoş geldin diyoruz. Bundan sonraki süreci hep beraber izleyeceğiz." sözlerini sarfetti.

RAFA SILVA KAP'A AÇIKLANDI

Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel Futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Rafa Silva, Benfica formasıyla oynadığı 326 maçta 94 gol ve 79 asistlik katkı verirken Braga formasıyla ise 127 mücadelede 26 gol ve 18 asist yaptı.

Portekiz takımıyla 25 maçta 800 dakika süre alan oyuncu 4 asist yaparken gol katkısı veremedi.