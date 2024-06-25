Cristiano Ronaldo ile sahaya girip fotoğraf çektirmişti! UEFA'dan ceza geldi

25 Haziran 2024 20:57 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 20:57

EURO 2024 F Grubu maçında Türkiye- Portekiz karşılaşması sırasında sahaya atlayarak Cristiano Ronaldo ile selfie yapan minik taraftar gündeme bomba gibi düşmüştü. UEFA çocuk taraftara acımadı.

Milli takımımız ile Portekiz karşılaşması sırasında sahaya atlayan taraftarlar sosyal medyada gündem olmuştu. Maç boyunca toplamda 5 taraftarın sahaya atlaması maça damgasını vurmayı başarmıştı.

Sahaya atlayan taraftarlar arasında olan minik Berat’ın hedefi tıpkı diğerleri gibi Cristiano Ronaldo olmuştu. 10 yaşında olan Berat Uluğ sahaya girerek Ronaldo ile selfie çekmeyi başarmış ve ardından sahadan çıkarılmıştı.

O anlar sosyal medyada viral olurken UEFA yetkilileri minik taraftarın bu hareketini karşılıksız bırakmadı.

UEFA'DAN AĞIR CEZA

Tüm dünyada gündem olmayı başaran Berat Uluğ hakkında verilen karar şaşırttı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Cristiano Ronaldo ile selfie çekilen Berat’ın EURO 2024’teki tüm maçlardan men edileceği belirtildi. Berat’ın yaşı küçük olduğu için herhangi bir suç duyurusunda bulunulmayacak.

UEFA yetkilisi, Express’e yaptığı açıklamada, ”Sahaya herhangi bir şekilde girilmesi stadyum kurallarının ihlali anlamına gelir ve stadyumdan ihraç edilmeye, tüm turnuva maçlarından men edilmeye ve izinsiz giriş için resmi suç duyurusunda bulunulmasına neden olur. 12 yaşından küçükler için herhangi bir cezai sorumluluk söz konusu değildir, ancak eşlik eden yetişkin, çocuğun biletleme hüküm ve koşullarına uygun olarak stadyum kurallarına uymasını sağlamaktan sorumludur.” ifadelerini kullandı.