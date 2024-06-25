Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel vefat etti!

Akyarlar Mahallesi’nde yaşayan eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel, saat 16.00 sıralarında göğüs ağrısı sebebiyle evinde fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi.
Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldığı acı haber karşısında büyük üzüntü yaşadı.
Ali Hacı Demirel’in cenazesi defin için havayoluyla İstanbul’a gönderileceği belirtildi.
FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Efsanesi olduğu Fenerbahçe, Volkan Demirel'i acı günün sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı.
Gönderide, "Başın sağ olsun Volkan Demirel Uzun yıllar Fenerbahçemizin kalesini başarıyla koruyan efsane kaptanlarımızdan ve eski yardımcı antrenörlerimizden Volkan Demirel’in değerli babası Ali Naci Demirel’in vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ali Naci Demirel’e Allah’tan rahmet; Volkan Demirel başta olmak üzere Demirel Ailesi’ne, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.