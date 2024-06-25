Montella ve İrfan Can Kahveci, Çekya maçı öncesi basın toplantısında açıklamada bulundu!

25 Haziran 2024 19:12 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 19:52

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İrfan Can Kahveci, Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"SOSYAL MEDYA BİZİ GÜLDÜRÜYOR"

İrfan Can Kahveci son günlerde sosyal medyada gündem olan gönderiler hakkında açıklamada bulundu.

"İlk maçta taraftarlarımızı daha iyiydi, ikinci maçta ise biraz durgun gibiydi. İnşallah yarın daha da bizi yükseltirler. Yarın için 90 dakika oynayacak durumda değilim. Belki gruptan çıktıktan sonra oynayabilirim. Hocamız da yarın 10-15 dakika süre verirse hazırım. Sosyal medyada çıkan olaylar bizi güldürüyor. İçeride bir şey yokken değişik şeyler yaşanıyor. İçeride her şey yolunda. Bizi etkilemiyor. Bu olaylar bizi daha da hırslandırıyor hatta. Takım içerisinde güzel bir ortam var. Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu olsun, biz hep beraberiz. Çok da iyi arkadaşlıklar var. Milli bayrak altında takımcılık işlerini bırakalım."

"KIRDIĞIMIZ REKORLARI HATIRLATMAK İSTEMİYORUM"

Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella eleştiriler hakkında açıklamada bulundu.

"Oyuncuların benim düşüncelerimi benimsemesini istiyorum. Takımda 12-13 senedir olan oyuncuların, en iyi takım olduğunu söylüyor. Adil olmayan eleştirileri var. Biz tek vücut olduk, dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Başka sonuçlara bel bağlamış değiliz. Tüm kırdığımız rekorları tekrar hatırlarmak istemiyorum. Oyuncularımızı destekleme zamanı. 30 yılı aşkın süredir baskı altındayım, işimizin bir parçası. Başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. Pozitif durumdayız. Gerçek taraftarımız bizimle olacaktır ve ilk düdükten itibaren bizi destekleyecektir. Eleştirenlere söylemek istediğim başka milli takım yok. Bu oyuncular son zamanlarda yüzümüzü güldürdü. Çocukların bu desteğe ihtiyacı var."

"ARDA GÜLER UZUN SÜRE ALABİLECEK DURUMDA DEĞİL"

Montella, Arda Güler hakkında da açıklamada bulundu.

"Arda Güler meselesini aydınlığa kavuşturalım. Arda uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıktı ona ben karar vermedim, doktorlar karar verdi. Ertesi gün ve malum video internette ortaya çıktı. Arda belli bir süreden sonra depara çıkamayacağını doktorlarla tespit ettik. Dolayısıyla Arda belli bir egzersiz seviyesinin üstüne çıkamayacaktı. Arda 2 gündür antrenmana çıkıyor. Arda son maçta ilk 11'de çıkmadı ve olanları görüyorsunuz. Bizim 3 tane harika kalecimiz var ama birini seçtiğimizde diğerleri üzülecek. Ama bu tatlı bir problem tabi. 3 tane bizim için garanti olan kalecimiz var."