Trabzonspor, Cihan Çanak'ı açıkladı

25 Haziran 2024 20:29 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 20:32

Trabzonspor transfer sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı. Bir oyuncunun daha transferini bitirmek üzere.

Bordo-mavili kulüp, Belçika ekibi Standard Liege'den 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cihan Çanak'ın transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, "Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Genç oyuncu geçen sezon Belçika ekibinde 13'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 31 maçta görev yaptı ve 2 asiste imza attı.