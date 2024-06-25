Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu için beklediği teklif belli oldu!

25 Haziran 2024 21:28 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 21:36

Fenerbahçe gelecek sezon öncesi takımın gücünü artıracak transfer arayışlarını sürdürürken, sarı-lacivertli futbolculara teklifler yağıyor.

Ferdi Kadıoğlu, Alman devi Borussia Dortmund'un radarına girdi.

Teknik direktörlük koltuğuna Nuri Şahin’i oturtan Alman kulübü transferde ısrarcı olduğunu, Sky Almanya muhabiri Florian Plattenberg de doğruladı:

"Dortmund’un sol bek transferinde en önemli hedefi Kadıoğlu. Şu an masada. Dortmund 15-20 milyon Euro’yu gözden çıkardı."

"FERDİ İÇİN BEKLENEN RAKAM 30 MİLYON EURO"

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre "Ferdi Kadıoğlu ile ilgilenen Borussia Dortmund, Fenerbahçe'nin 30 milyon euro istemesi sebebiyle sol bek için yeni alternatif isimler belirledi ve temasa geçti. Ferdi, halen Dortmund'un listesinde ancak yüksek bonservis isteği sebebiyle şu ana dek resmi teklif yapmadılar." açıklamasını yaptı.