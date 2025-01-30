Beşiktaş yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? Beşiktaş'ın kimle karşılaşacağı gündem oldu

30 Ocak 2025 11:19 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:36

Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında Twente ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar ilk 24'e kalması için Twente'yi yenmesi gerekiyor. Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın karşılaşmadan galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet ile ayrılması durumunda olan senaryolar ve muhtemel rakipleri merak ediliyor.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın 3'ünde galibiyet alırken 4'ünde ise mağlup oldu. 9 puan toplayan temsilcimiz ligde 24. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlıların yoluna devam etmesi için bugün oynanacak olan Twente karşılaşmasından kesin olarak puan alması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ TWENTE'Yİ YENERSE NE OLUR, KİMLE KARŞILAŞACAK?

Beşiktaş,Twente'yi yenerse 12 puana yükselmiş olacak. Bu durumda siyah-beyazlılar kesin olarak ilk 24'deki yerini garantilemiş olacak.

Beşiktaş'ın Twente'yi yenmesi durumunda 13 veya 24 arasında bir sıralamaya sahip olacak. Bu durumda siyah-beyazlıların karşılaşacağı rakipler şöyle:

13. veya 14. olursa 19. veya 20. ile karşılaşacak

15. veya 16. olursa 16. veya 18. ile karşılaşacak

17. veya 18. olursa 15. veya 16. ile karşılaşacak

19. veya 20. olursa 13. veya 14. ile karşılaşacak

21. veya 22. olursa 12. veya 11. ile karşılaşacak

23. veya 24. olursa 10. veya 9. ile karşılaşacak

BEŞİKTAŞ TWENTE BERABERE KALIRSA NE OLUR, KİMLE KARŞILAŞACAK?

Siyah-beyazlılar Twente deplasmanından beraberlik ile ayrılırsa 10 puana yükselecek. Bu durumda yüzde 79 ihtimalle Beşiktaş ilk 24'de kalmayı başaracak.

Beraberlik durumunda siyah-beyazlıların rakiplerinin performansı ilk 24 için kritik rol oynayacak.

Beşiktaş, beraberlik durumunda 21-24 arasında bir sıralamaya sahip olacak. Bu durumda siyah-beyazlıların karşılaşacağı rakipler şöyle:

21. veya 22. olursa 12. veya 11. ile karşılaşacak

23. veya 24. olursa 10. veya 9. ile karşılaşacak

BEŞİKTAŞ TWENTE'YE YENİLİRSE NE OLUR?

Temsilcimiz Beşiktaş, Twente'ye yenilirse UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Siyah-beyazlıların bu senaryoda ligde kalma ihtimali yüzde 0.36 olarak görülüyor.

BEŞİKTAŞ YENİLİRSE KONFERANS LİGİ'NDE DEVAM EDECEK Mİ?

UEFA tarafından bu sene uygulamaya konulan yeni formata göre eleme aşamasında kaybeden takımlar bir alt turnuvada yoluna devam ediyor.

Ancak yeni formata göre lig aşamasında elenen takımlar bir alt turnuvada mücadele edemeyecek. Bu kurallara göre Beşiktaş elenirse Konferans Ligi'nde mücadele edemeyecek.