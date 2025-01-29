Beşiktaş'ta beklenen ayrılık: Taraftarı çileden çıkaran Jean Onana yolcu

29 Ocak 2025 11:44 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:53

Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Kötü performansıyla taraftarları çileden çıkaran Jean Onana'nın yeni takımı belli oldu. Onana'nın çok yakın zamanda yeni takımına imza atması bekleniyor.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, taraftarın tepkisini çeken kötü performanslarıyla eleştirilen oyuncularla yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Kadroya takviye yapmak için yer açmak isteyen Kara Kartal Jean Onana'yı gönderiyor.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Jean Onana'yı satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladı.

BUGÜN İTALYA'YA GİDECEK

Haberde Onana'nın bugün İtalya'ya gidip kendisini Genoa'ya bağlayan sözleşmeyi imzalayacağı haber detayında yer aldı. Beşiktaş'ta bu sezon 6 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, skor katkısı sağlayamadı.

4.4 MİLYON EURO’YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Siyah-beyazlılar, Jean Onana'yı 2023-24 sezonu başında Lens'ten 4.04 milyon euroya transfer etmişti. 25 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Marsilya'ya kiralanmıştı.

Ayrıca siyah-beyazlılarda kadroda düşünülmeyen Cher Ndour'un da gitmesi bekleniyor.