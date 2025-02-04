Beşiktaş ZTK maçı neden Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanıyor belli oldu

04 Şubat 2025 12:39 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 12:45

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 Şubat günü oynanacak olan Beşiktaş - Kırklarelispor maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Taraftarlar müsabakanın Tüpraş Stadyumu'nda oynanmama sebebini araştırmaya başladı.

BJK, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor'la karşılaşacak. Bugün 20.30'da başlayacak olan müsabakanın neden Tüpraş Stadyumu'nda oynanmadığı da belli oldu.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI NEDEN ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA OYNANACAK?

BJK tarafından yapılan açıklamaya göre Tüpraş Stadı'dan yapılan bakım onarım çalışmaları sebebiyle ZTK Kırklarelispor müsabakası Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Siyah beyazlı ekip Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı son 2 müsabakada 2 kupa kazanmıştı. Geçtiğimiz sezon ZTK'da Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden 11. kez şampiyon olmuştu.

BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bugün ZTK'da oynanacak olan BJK - Kırklarelispor maçı Tüpraş Stadyumu'nda bakım çalışmaları sebebiyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.