Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edilen Joao Mario, Benfica forması giyiyor
2024-2025 sezonunun transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ın sol kanada Benfica'nın deneyimli oyuncusu Joao Mario'yu transfer edeceği iddia edildi. İddiaların ardından Joao Mario kimdir, kaç yaşında, istatistikleri gibi sorular gündeme geldi.
Yeni sezona Trendyol Süper Lig'de hızlı ve başarılı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın, Benfica forması giyen sol kanat oyuncusu Joao Mario'u transfer edeceği iddia edildi.
Transfer iddialarının ardından taraftarlar Joao Mario kimdir, hangi takımlarda oynadı, kaç yaşında ve istatistiklerini araştırmaya başladı.
BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER EDECEĞİ JOAO MARİO KİMDİR?
Joao Mario, 19 Ocak 1993 tarihinde Portekiz'in Porto şehrinde dünyaya geldi.
1,73 metre boyundaki orta saha oyuncusu futbol kariyerine Porto altyapısında başladı.
Daha sonra Sporting'e geçerek B takıma kadar yükseldi.
JOAO MARİO HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
31 yaşındaki deneyimli futbolcu Sporting, Vitoria Setubal, Inter, West ham, Loko Moskova ve Benfica'da forma giydi.
Oyununun Transfermarkt'ın 6 Haziran 2024 tarihindeki güncellediği verilere göre 4 milyon Euro değeri bulunuyor.
JOAO MARİO İSTATİSTİKLERİ
Joao Mario 2023-2024 sezonunda çıktığı 51 maçta toplam 3 bin 700 dakika süre buldu.
Sezon boyunca 9 gol 4 asist yapan deneyimli sol kanat sadece 7 sarı kart gördü.