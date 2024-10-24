Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde rakibi Lyon'un hangi ülkenin takımı olduğu gündeme geldi

24 Ekim 2024 12:12 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 12:13

UEFA Avrupa Ligi kapsamında bugün temsilcimiz Beşiktaş, Lyon deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarların gündeminde Lyon'un hangi ülkenin takımı olduğu yer alıyor. Lyon Ligue 1'de 13 puan ile 7. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Lyon ile oynadığı 2 maçın hepsini kaybetti

Beşiktaş, Lyon ile oynadığı 2 maçın hepsini kaybetti

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Lyon-Beşiktaş karşılaşmasında Mert Günok oynamayacak! Kalecinin kim olacağı netleşti

Beşiktaş​, Avrupa Ligi​ kapsamında Ajax​ ve Eintracht Frankfurt​ ile karşı karşıya geldi.

İki maçta da istediği sonucu alamayan siyah-beyazlılar bugün oynanacak olan Lyon​ deplasmanında bu durumu değiştirmek istiyor.

Taraftarlar tarafından karşılaşmanın başlamasına saatler kala Lyon'un hangi ülkenin takımı olduğu araştırılmaya başlandı.

LYON HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Fransız kulübü olan Lyon, 1950 yılında kuruldu.

İç saha maçlarını 59 bin 186 kişilik kapasiteli Park Olympique Lyonnais Stadyumu'nda oynayan takım faaliyetlerine Lyon şehrinde gerçekleştiriliyor.

Kulübün 7 Ligue 1, 5 Coupe de France, 1 Coupe de la Ligue, 8 Trophee des Champions ve 3 Ligue 2 kupası bulunuyor.

BEŞİKTAŞ, LYON AVRUPA LİGİ PUAN DURUMLARI

Lyon, Avrupa Ligi'nde oynadığı 2 maçın hepsini kazandı ve 6 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise aldığı 2 mağlubiyet ile ligde 0 puan ile 36. sırada bulunuyor.

LYON-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Lyon-Beşiktaş karşılaşması bugün (24 Ekim Perşembe) saat 22.00'da oynanacak.

Hams Osmers'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.