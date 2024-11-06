Beşiktaş'ın Avrupa maçı bu akşam oynanacak! Yayınlanacağı kanal netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

06 Kasım 2024 12:42 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 12:58

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maç programı da belli olurken BJK - Malmö maçının yayınlandığı kanal merak edildi. Taraftarlar siyah beyazlı ekibin Avrupa maçını bekliyor.

Tüm dünyada yakından takip edilen Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yarışı devam ederken Beşiktaş'ın Avrupa maçının saat kaçta ve ne zaman başlayacağı araştırıldı. GS, FB ve BJK maç programı duyuruldu. BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN? Siyah beyazlı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde serüvenini sürdürüyor. Avrupa maçını Malmö ile oynarken karşılaşma 6 Kasım günü 18.30'da başlayacak. Maç programı ise şöyle: 28 Kasım | Beşiktaş - M. Tel-Aviv 12 Aralık | Bodø/Glimt - Beşiktaş 22 Ocak | Beşiktaş - Athletic Club 30 Ocak | Twente - Beşiktaş BUGÜN BEŞİKTAŞ'IN MAÇI VAR MI 6 KASIM? Siyah beyazlı ekibi UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşması bu akşam oynanacak. Günün programına göre bugün BJK maçı var. BJK - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENRİ? 6 Kasım Çarşamba günü 18.30'da oynanacak olan Beşiktaş - Malmö müsabakası TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar karşılaşmayı TRT Spor kanalından şifresiz olarak izleyebilecek. BU AKŞAM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ VAR MI? Kizilyildiz – Barcelona | 23.00 Feyenoord – Salzburg | 23.00 Inter – Arsenal | 23.00 PSG – Atletico Madrid | 23.00 Sparta Prag – Brest | 23.00 İlgili Haberler Immobile Beşiktaş-Malmö maçında neden oynamadığı belli oldu! Giovanni van Bronckhorst açıkladı Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçları ne zaman? Euroleague 8. hafta programı belli oldu PSG-Atletico Madrid maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu