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Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva, havalimanında yeni sezon formasıyla görüldü

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 00:32 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 00:35
Beşiktaş&#039;ın İstanbul&#039;a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva, havalimanında yeni sezon formasıyla görüldü

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu için yeni iç saha formasını tanıttı. Portekizli futbolcu Rafa Silva, yeni formayla İstanbul'a geldi ve taraftarların büyük ilgisini çekti.

Beşiktaş, 2024-2025 sezonu için tasarlanan yeni iç saha formasını tanıttı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, formanın Beşiktaş mirasından esinlenerek tasarlandığı belirtildi.

BEŞİKTAŞIN YENİ FORMASININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Beşiktaş Kulübü'nün yeni iç saha forması, geleneksel siyah-beyaz renkleriyle dikkat çekiyor.

Tasarımda kulübün köklü geçmişine vurgu yapılırken, modern dokunuşlarla yenilikçi bir görünüm elde edilmiş.

Forma, çok yakında satışa sunulacak ve sahada futbolseverlerle buluşacak.

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva, havalimanında yeni sezon formasıyla görüldü - 1. Resim

RAFA SILVA'NIN YENİ FORMASIYLA İSTANBUL'A GELİŞİ

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı ve akşam saatlerinde İstanbul'a getirdiği Portekizli futbolcu Rafa Silva, havalimanında yeni sezon formasıyla görüldü.

Silva'nın formayı giymesiyle birlikte, Beşiktaş'ın iç saha maçlarında giyeceği forma da resmen tanıtılmış oldu.

Beşiktaş taraftarları, yeni sezonda takımlarını desteklemek için sabırsızlanırken, kulübün yeni forması şimdiden büyük beğeni topladı.

Kaynak: TGRT Haber
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