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Beşiktaş'ın kalecisi Göktuğ Baytekin 19 yaşında! İlk defa A takım ile oynayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:11
Beşiktaş&#039;ın kalecisi Göktuğ Baytekin 19 yaşında! İlk defa A takım ile oynayacak

Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın kalesini UEFA Avrupa Ligi maçında Göktuğ Baytekin koruyacak. Genç kaleci Lyon maçında A takımla ilk maçına çıkacak. Taraftarlar tarafından Göktuğ Baytekin kimdir, hangi takımlarda oynadı ve kaç yaşında sorularının cevapları araştırılıyor.

Sezona hızlı bir başlangıç yapan Beşiktaş​, son dönemlerde Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda istediği sonucu alamadı.

Bu durumu Lyon​ maçında değiştirmek isteyen siyah-beyazlılar, büyük bir kriz ile karşı karşıya kaldı.

Mert Günok ve takımın yedek file bekçisi Ersin Destanoğlu sakatlandı. 

Deneyimli file bekçilerinin ikisinin de sakatlık yaşaması nedeniyle Lyon maçında siyah-beyazlıların kalesini Göktuğ Baytekin'in koruması bekleniyor.

Beşiktaş-Lyon maçının başlamasına saatler kala Göktuğ Baytekin kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı soruları gündeme geldi.

Beşiktaş'ın kalecisi Göktuğ Baytekin 19 yaşında! İlk defa A takım ile oynayacak - 1. Resim

GÖKTUĞ BAYTEKİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Göktuğ Baytekin, 20 Kasım 2004 yılında İstanbul'un Avcılar ilçesinde dünyaya geldi.

Beşiktaş altyapısında göreve başlayan genç file bekçisi Beylikdüzü altyapısına transfer oldu.

Daha sonra Beşiktaş U16 takımına bedelsiz olarak transfer olan Göktuğ Baytekin siyah-beyazlıların U16, U17 ve U19 takımlarında forma giydi.

Beşiktaş'ın kalecisi Göktuğ Baytekin 19 yaşında! İlk defa A takım ile oynayacak - 2. Resim

3 Ocak 2022 tarihinde A takıma yükselen Göktuğ Baytekin 1 Temmuz 2022 tarihinde ise U19 takımına tekrardan geçiş yaptı.

U19 takımına geçiş yaptıktan bir yıl sonra tekrardan Beşiktaş'ın A takımında forma giyen Göktuğ Baytekin henüz maça çıkmadı.

Lyon maçıyla birlikte Göktuğ Baytekin'in ilk defa A takımda forma giymesi bekleniyor.

Göktuğ Baytekin'in Beşiktaş ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Göktuğ Baytekin 1.86 boyundadır.

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Kaynak: TGRT HABER
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Ali23 Ekim 2024 16:13

Göktuğ çocuğumu alkoholsüz yontemlerle tutucu sevklerim bu yani. Yarın ilk maçı olacak umarım kendini toparlayıp kendini kanıtlar

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