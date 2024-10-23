Beşiktaş'ın kalecisi Göktuğ Baytekin 19 yaşında! İlk defa A takım ile oynayacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

23 Ekim 2024 16:10 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 16:11

Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın kalesini UEFA Avrupa Ligi maçında Göktuğ Baytekin koruyacak. Genç kaleci Lyon maçında A takımla ilk maçına çıkacak. Taraftarlar tarafından Göktuğ Baytekin kimdir, hangi takımlarda oynadı ve kaç yaşında sorularının cevapları araştırılıyor.