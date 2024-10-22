UEFA tarafından Lyon-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

22 Ekim 2024 12:39 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 12:41

Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş bu hafta Lyon deplasmanına çıkacak. Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Lyon maçının hakeminin kim olduğu merak edilirken konuyla ilgili UEFA açıklama yaptı. Karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek.

Avrupa Ligi'nde ilk iki maçta istediği sonucu elde edemeyen temsilcimiz Beşiktaş, milli aranın ardından üçüncü maçta Lyon deplasmanına çıkıyor. 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına günler kala UEFA tarafından hakemin kim olacağı açıklandı. Hakemin açıklanmasının ardından taraftarlar Lyon-Beşiktaş maçının hakeminin nereli olduğunu araştırmaya başladı. LYON-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM? UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Lyon-Beşiktaş maçını Almanya futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers yönetecek. Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ve Stefan Lupp yapacak. Dördüncü hakem olarak ise maçta Florian Exner görev alacak. HARM OSMERS KİMDİR, NERELİ? Harm Osmers, 28 Ocak 1985 yılında Almanya'nın Bremen şehrinde dünyaya geldi. Hakemlik kariyerine 2001 yılında başlayan Harm Osmers 2008 yılında ise DFB hakemi oldu. 2011 yılında Almanya 2. Bundesliga hakemi olarak görev almaya başladı. 2015 yılında Celtic-Stjarnan arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde yardımcı hakem olarak ilk uluslararası maçına çıktı. Harm Osmers 2016 yılından beri ise Bundesliga'da maç yönetiyor. HARM OSMERS BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ Harm Osmers kariyeri boyunca Beşiktaş'ın hiçbir karşılaşmasını yönetmedi. Deneyimli hakem Türk takımlarından sadece Trabzonspor'un iki maçını yönetti. İki karşılaşmada Trabzonspor'a Harm Osmers toplam 4 sarı kart gösterdi ve 1 penaltı verdi. Sıkça Sorulan Sorular Harm Osmers kaç yaşında? 28 Ocak 1985 yılında doğan Harm Osmers, 2024 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. İlgili Haberler Beşiktaş'tan Nicola Zalewski açıklaması! "İstersek alırız" Beşiktaş'tan flaş hamle! Yunus Akgün'ü şikayet edecek Galatasaray-Beşiktaş maçının biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa çıkması bekleniyor