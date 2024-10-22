Kerem Aktürkoğlu'ndan Osimhen yorumu: Biz de şaşırdık! Galatasaray - Beşiktaş derbisi için de konuştu

22 Ekim 2024 06:47 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 06:58

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Victor Osimhen ve hafta sonu oynanacak derbi ile ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak Portekiz'in güçlü ekiplerinden Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, bir sosyal medya platformu üzerinden canlı yayı açarak takipçilerinin sorularını yanıtladı.

YUNUS ŞOV YAPIYOR

Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili bir soru üzerine Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray yener tabii ki. Yani içimizden, gönlümüzden geçen o" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın transferiyle ses getiren Njieryalı yıldızı Victor Osimhen'in Süper Lig'deki Antalyaspor maçında attığı röveşata gol için Kerem, "Osimhen'in golü çok güzel, diyecek bir şey yok. Sizler gibi şaşırdık, büyük oyuncu. Oynamak isterdim tabii ki öyle büyük bir oyuncuyla. Ama bana gerek yok. Yunus şov yapıyor, daha iyi olacak" ifadelerini kullandı

"BEN DE TARAFTARIM ARTIK"

Mauro Icardi ve Galatasaray'la ilgili milli futbolcu, "Icardi kaldığı yerden devam ediyor. İnşallah daha iyi olur hepsi. Galatasaray da başarılı olur, olacaktır da. Ben de sizler gibi taraftarım artık." açıklamasında bulundu.