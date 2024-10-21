Son dakika... Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu!

21 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:58

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın, çarşamba günü Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu İşte detaylar...

Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçının günü ve tarihi belli netleşti! Elfsborg ile karşılaşacak

Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçının günü ve tarihi belli netleşti! Elfsborg ile karşılaşacak

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ni üçüncü haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli olduUEFA Hakem Komitesi 23 Ekim Çarşamba günü Rams Park'ta 17.30'da başlayacak maça Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug'u atadı.

VAR HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU

Karşılaşmada Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Mihael Antic görev alacak. Galatasaray - Elfsborg maçında VAR koltuğunda Alen Borosak, AVAR'da da Asmir Sagrkovic oturacak.

İşte temsilcilerimizin Matej Jug'un görev aldığı maçlar ve sonuçları:

2023/24 Galler 1-1 Türkiye

2021/22 Galatasaray 1-0 Lazio

2021/22 Trabzonspor 1-2 Roma

2019/20 Rusya 1-1 Türkiye

2018/19 Getafe 1-0 Trabzonspor

2017/18 Braga 2-1 Başakşehir

2016/17 Beşiktaş 2-1 H. Beer Sheva

2016/17 Osmanlıspor 2-0 Zürich

2013/14 Türkiye 2-2 Gana