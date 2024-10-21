Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Son dakika... Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu!

Son dakika... Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu!

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ekim 2024 11:38 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:58
Son dakika... Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın, çarşamba günü Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu İşte detaylar...

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ni üçüncü haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli olduUEFA Hakem Komitesi 23 Ekim Çarşamba günü Rams Park'ta 17.30'da başlayacak maça Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug'u atadı.

VAR HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU

Karşılaşmada Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Mihael Antic görev alacak. Galatasaray - Elfsborg maçında VAR koltuğunda Alen Borosak, AVAR'da da Asmir Sagrkovic oturacak.

Son dakika... Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu! - 1. Resim

İşte temsilcilerimizin Matej Jug'un görev aldığı maçlar ve sonuçları:

2023/24 Galler 1-1 Türkiye

2021/22 Galatasaray 1-0 Lazio

2021/22 Trabzonspor 1-2 Roma

2019/20 Rusya 1-1 Türkiye

2018/19 Getafe 1-0 Trabzonspor

2017/18 Braga 2-1 Başakşehir

2016/17 Beşiktaş 2-1 H. Beer Sheva

2016/17 Osmanlıspor 2-0 Zürich

2013/14 Türkiye 2-2 Gana

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...