Son dakika... Galatasaray - Elfsborg maçının hakemi belli oldu!
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'ın, çarşamba günü Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu İşte detaylar...
Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'ni üçüncü haftasında sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli olduUEFA Hakem Komitesi 23 Ekim Çarşamba günü Rams Park'ta 17.30'da başlayacak maça Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug'u atadı.
VAR HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU
Karşılaşmada Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Mihael Antic görev alacak. Galatasaray - Elfsborg maçında VAR koltuğunda Alen Borosak, AVAR'da da Asmir Sagrkovic oturacak.
İşte temsilcilerimizin Matej Jug'un görev aldığı maçlar ve sonuçları:
2023/24 Galler 1-1 Türkiye
2021/22 Galatasaray 1-0 Lazio
2021/22 Trabzonspor 1-2 Roma
2019/20 Rusya 1-1 Türkiye
2018/19 Getafe 1-0 Trabzonspor
2017/18 Braga 2-1 Başakşehir
2016/17 Beşiktaş 2-1 H. Beer Sheva
2016/17 Osmanlıspor 2-0 Zürich
2013/14 Türkiye 2-2 Gana