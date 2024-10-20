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Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçının günü ve tarihi belli netleşti! Elfsborg ile karşılaşacak

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
20 Ekim 2024 18:43 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 19:01
Galatasaray&#039;ın Avrupa Ligi maçının günü ve tarihi belli netleşti! Elfsborg ile karşılaşacak

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlarımızdan Galatasaray, Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından merakla beklenen mücadele 23 Ekim'de oynanacak. Maçın kanalı da belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi​'nde 4 puan ile sekizinci sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray​ bu hafta Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

Eflsborg ise 3 puanla Avrupa Ligi'nde 16. sırada yer alıyor.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala tarihi ve kanalı futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçının günü ve tarihi belli netleşti! Elfsborg ile karşılaşacak - 1. Resim

GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray-Elfsborg karşılaşması 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak. 

Karşılaşmanın hakeminin kim olacağı ise henüz UEFA tarafından açıklanmadı.

Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi fikstürünün tamamı ise şöyle:

7 Kasım

  • Galatasaray - Tottenham  

29 Kasım

  • Alkmaar - Galatasaray 

12 Aralık

  • Malmö - Galatasaray 

21 Ocak

  • Galatasaray - D.Kiev 

30 Ocak

  • Ajax - Galatasaray 

Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçının günü ve tarihi belli netleşti! Elfsborg ile karşılaşacak - 2. Resim

GALATASARAY-ELFSBORG HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray-Eflsborg maçının TRT 1​ ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı.

Stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar için ise karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığı sarı-kırmızılı kulüp tarafından geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmada İsmail Jakobs ise sakatlandığı için forma giymeyecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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Aslı20 Ekim 2024 19:09

Bu hafta sonunda heyecanlı maçlar varmış galata taraftarları sevinir, Avrupa ligleri her zaman heyecan verici.

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