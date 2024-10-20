Galatasaray'ın Avrupa Ligi maçının günü ve tarihi belli netleşti! Elfsborg ile karşılaşacak

20 Ekim 2024 18:43 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 19:01

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden takımlarımızdan Galatasaray, Elfsborg ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından merakla beklenen mücadele 23 Ekim'de oynanacak. Maçın kanalı da belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi​'nde 4 puan ile sekizinci sırada yer alan temsilcimiz Galatasaray​ bu hafta Elfsborg ile karşı karşıya gelecek.

Eflsborg ise 3 puanla Avrupa Ligi'nde 16. sırada yer alıyor.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala tarihi ve kanalı futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı.

GALATASARAY'IN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray-Elfsborg karşılaşması 23 Ekim Çarşamba günü saat 17.30'da oynanacak.

Karşılaşmanın hakeminin kim olacağı ise henüz UEFA tarafından açıklanmadı.

Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi fikstürünün tamamı ise şöyle:

7 Kasım

Galatasaray - Tottenham

29 Kasım

Alkmaar - Galatasaray

12 Aralık

Malmö - Galatasaray

21 Ocak

Galatasaray - D.Kiev

30 Ocak

Ajax - Galatasaray

GALATASARAY-ELFSBORG HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray-Eflsborg maçının TRT 1​ ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacağı açıklandı.

Stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar için ise karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığı sarı-kırmızılı kulüp tarafından geçtiğimiz günlerde duyuruldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmada İsmail Jakobs ise sakatlandığı için forma giymeyecek.