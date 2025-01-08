Beşiktaş’ın teknik direktör adayları kimler? Siyah beyazlılarda hoca çıkmazı

08 Ocak 2025 18:36 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 18:37

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan gelen olumsuz yanıtın ardından teknik direktör arayışı da çıkmaza girdi. Beşiktaş için birçok aday konuşulurken uzun süredir bir sonuca varılamadı.

Bülent Ülgen kimdir? Serdal Adalı Beşiktaş’ın iletişimini ona emanet etti

Bülent Ülgen kimdir? Serdal Adalı Beşiktaş’ın iletişimini ona emanet etti

Sergen Yalçın​'dan kardeşinin ağırlaşan hastalığı nedeniyle teknik direktörlük için olumsuz yanıt gelirken Beşiktaş’ta da hoca arayışları çıkmaza girdi.

BEŞİKTAŞ’IN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

Beşiktaş​'ın nabız yoklanan ilk isimlerden olan Roger Schmidt ve Edin Terzic Avrupa’da sahne almak için Siyah beyazlılara olumsuz yanıt verdi.

PAOK'un hocası Razvan Lucescu da seçenekler arasındaydı. Ancak Rumen çalıştırıcı takımından ayrılmayı düşünmüyor.

Slaven Bilic, Beşiktaş'tan teklif gelmesi halinde kabul etmeye sıcak ancak yönetimden henüz giden bir teklif bulunmuyor.

Şuan boşta olan Vladimir Ivic’in de adaylar arasında olduğu konuşuluyor.

KOVAC LİSTEDE KALMAYA DEVAM

Beşiktaş'ta Ivic'in yanı sıra Niko Kovac ismi de konuşulan isimler arasında.

Ancak başkan Serdal Adalı, Hırvat hoca için net bir karar vermiş değil.

Markus Gisdol ismi de Beşiktaş'a önerildi. Ancak siyah-beyazlılardan bu öneriye herhangi bir yanıt gelmedi.