Beşiktaş'ın Yeni Dijital Uygulaması BJK SuperApp tanıtıldı

20 Kasım 2024 19:44 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 20:02

BJK SuperApp adıyla tanıtılan uygulama Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı.

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Beşiktaş​ yeni dijital uygulaması BJK SuperApp’i tanıttı. BJK SuperApp adıyla duyurulan uygulama şimdiden merak konusu oldu.

BJK SUPERAPP NEDİR?

Beşiktaş App uygulaması, Beşiktaş Kulübü​ Başkanı Hasan Arat​'ın seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

BJK SuperApp, Beşiktaş tarafından tanıtılan çok amaçlı bir dijital uygulama.

Beşiktaş mobil uygulaması, kullanıcılarına birçok fayda sunmayı vadediyor.

BJK SUPERAPP NEREDEN İNDİRİLİR?

Kartal Yuvası'nda bu uygulamaya özel ürünler ve indirimler de sunulacağı söyleniyor.

BJK SuperApp'i Apple kullanıcıları için App Store, Android kullanıcıları için Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden indirilebilmekte.