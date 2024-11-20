Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Beşiktaş'ın Yeni Dijital Uygulaması BJK SuperApp tanıtıldı

Beşiktaş'ın Yeni Dijital Uygulaması BJK SuperApp tanıtıldı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
20 Kasım 2024 19:44 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 20:02
Beşiktaş&#039;ın Yeni Dijital Uygulaması BJK SuperApp tanıtıldı

BJK SuperApp adıyla tanıtılan uygulama Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı.

Beşiktaş​ yeni dijital uygulaması BJK SuperApp’i tanıttı. BJK SuperApp adıyla duyurulan uygulama şimdiden merak konusu oldu.

BJK SUPERAPP NEDİR?

Beşiktaş App uygulaması, Beşiktaş Kulübü​ Başkanı Hasan Arat​'ın seçim vaatleri arasında yer alıyordu.

Beşiktaş'ın Yeni Dijital Uygulaması BJK SuperApp tanıtıldı - 1. Resim

BJK SuperApp, Beşiktaş tarafından tanıtılan çok amaçlı bir dijital uygulama.

Beşiktaş mobil uygulaması, kullanıcılarına birçok fayda sunmayı vadediyor.

Beşiktaş'ın Yeni Dijital Uygulaması BJK SuperApp tanıtıldı - 2. Resim

BJK SUPERAPP NEREDEN İNDİRİLİR?

Kartal Yuvası'nda bu uygulamaya özel ürünler ve indirimler de sunulacağı söyleniyor.

BJK SuperApp'i Apple kullanıcıları için App Store, Android kullanıcıları için Google Play ve Huawei AppGallery üzerinden indirilebilmekte.

Sıkça Sorulan Sorular
Telefonunuza yüklemek ücretsiz

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
beşiktaşbeşiktaş kulübühasan arat

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...