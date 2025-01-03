Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor deplasmanı öncesinde sarı kart sınırındaki futbolcular

03 Ocak 2025 11:37 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:55

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası kapsamında Beşiktaş bugün Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın öncesinde siyah-beyazlılarda sarı kart sınırında olan futbolcular gündem oldu. Mert Günok, Ciro Immobile, Jonas Svensson sarı kart sınırında yer alıyor.

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün istatistikleri

Çaykur Rizespor-Beşiktaş maçının hakeminin kim olduğu açıklandı! Ozan Ergün istatistikleri

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor bugün (3 Ocak 2025 Cuma) saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma ile birlikte Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı başlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA SARI KART SINIRINDAKİ FUTBOLCULAR 3 OCAK 2025

Sakatlığı sona eren ve tekrardan kadroya dönen Ciro Immobile dahil olmak üzere Beşiktaş'ta beş futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu futbolcular sarı kart görürse 11 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Bodrumspor maçında cezalı duruma düşerek forma giyemeyecekler.

Siyah-beyazlılarda sarı kart sınırında yer alan futbolcuların listesi ise şöyle:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Ciro Immobile

Jonas Svensson

Moatasem Al-Musrati

ÇAYKUR RİZESPOR-BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ve Çaykur Rizespor tarih boyunca birbirleri ile 52 kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların 33'ünü siyah-beyazlılar kazanırken, 10'unda mağlup oldu. 9 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.

Süper Lig kapsamında oynanan son 5 karşılaşmada ise Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlıların, Çaykur Rizespor ile ligde karşılaştığı son 5 maçın istatistikleri şöyle: