Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi kart sınırındaki oyuncular! Ciro Immobile, Başakşehir maçında oynamayabilir

01 Kasım 2024 16:53 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 16:54

Süper Lig'in 11. haftası kapsamında Beşiktaş bu hafta Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta kart sınırında olan oyuncular taraftarlar tarafından merak edildi. Ciro Immobile sarı kart alırsa Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

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Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu hafta oynanacak! Karşılaşmanın hakeminin kim olacağı netleşti

Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu hafta oynanacak! Karşılaşmanın hakeminin kim olacağı netleşti

Beşiktaş​ ile Kasımpaşa​ 2 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş'ta kart sınırında olan oyuncular gündeme geldi.

12. haftada Başakşehir ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların forveti Ciro Immobile​'nin sarı kart sınırında olup olmadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

CİRO İMMOBİLE SARI KART SINIRINDA MI?

Süper Lig'in 10. haftası kapsamında oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Ciro Immobile, 89. dakikada sarı kart görmüştü.

Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü eğer Kasımpaşa karşılaşmasında da sarı kart görürse 10 Kasım Pazar günü oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Siyah-beyazlılarda Ciro Immobile'nin yanı sıra Moatasem Al-Musrati ve Emirhan Topçu​'da sarı kart sınırında bulunuyor.

Kasımpaşa karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda Başakşehir karşılaşmasında kadroda yer alamayacaklar.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaştığı 35 maçta toplam 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 70 gol atarken, Kasımpaşa ise 51 kere fileleri havalandırdı.

Beşiktaş-Kasımpaşa arasında oynanan son 5 karşılaşmanın sonuçları ise şöyle: