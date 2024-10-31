Beşiktaş-Kasımpaşa maçı bu hafta oynanacak! Karşılaşmanın hakeminin kim olacağı netleşti

31 Ekim 2024 14:25 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:48

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. TFF tarafından 11. haftanın hakemleri açıklandı. Açıklanan bilgilere göre Beşiktaş-Kasımpaşa maçını Zorbay Küçük yönetecek. Zorbay Küçük'ün Beşiktaş istatistikleri taraftarlar tarafından merak edildi.

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 11. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala siyah-beyazlı taraftarlar tarafından maçın hakeminin kim olacağı ise merak edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 11. haftanın maçlarının hakemleri açıklandı.

BEŞİKTAŞ-KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş-Kasımpaşa maçının hakemi Zorbay Küçük olacak.

Yardımcılıklarını ise Erkan Çimen ile Samet Çavuş üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Burak Pakkan görev alacak.

ZORBAY KÜÇÜK BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Zorbay Küçük kariyeri boyunca siyah-beyazlıların toplam 12 karşılaşmasında görev aldı.

Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 kere de sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Zorbay Küçük'ün yönettiği karşılaşmalarda Beşiktaş toplam 28 sarı, 1 kırmızı kart gördü ve 3 penaltı kullandı.

Deneyimli hakem karşılaşmalarda siyah-beyazlıların rakiplerine ise 28 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi ve 1 kere de penaltı noktasını gösterdi.