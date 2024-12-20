Beşiktaş'ta Mert Günok, Ciro Immobile, Janos Svensson sarı kart sınırında mı? Alanyaspor maçı öncesi büyük tehlike

20 Aralık 2024 17:08 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:17

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında Beşiktaş kendi evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından sarı kart sınırında olan futbolcular merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ciro Immobile ve Jonas Svensson'un da aralarında bulunduğu 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

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Süper Lig'e başarılı bir giriş yapan Beşiktaş son zamanlarda aldığı mağlubiyetlerin ardından puan tablosunda 6. sıraya geriledi.

Bu durumu değiştirmek isteyen siyah-beyazlılar bu hafta oynayacakları Alanyaspor karşılaşmasında 3 puanı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Alanyaspor maçı öncesi sarı kart sınırında yer alan futbolcular merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ SARI KART SINIRINDA YER ALAN FUTBOLCULAR

Beşiktaş'ta Alanyaspor karşılaşmasının öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda sarı kart sınırında yer alan futbolcuların listesi şöyle:

Ciro Immobile

Jonas Svensson

Mert Günok

Moatasem Al-Musrati

Ersin Destanoğlu

Eğer bu listedeki herhangi bir futbolcu Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görürse bir sonraki hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması yarın (21 Aralık Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Cihan Aydın yönetecek.

Taraftarlar karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.