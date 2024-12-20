Beşiktaş'ta Mert Günok, Ciro Immobile, Janos Svensson sarı kart sınırında mı? Alanyaspor maçı öncesi büyük tehlike
Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında Beşiktaş kendi evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından sarı kart sınırında olan futbolcular merak ediliyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ciro Immobile ve Jonas Svensson'un da aralarında bulunduğu 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.
Süper Lig'e başarılı bir giriş yapan Beşiktaş son zamanlarda aldığı mağlubiyetlerin ardından puan tablosunda 6. sıraya geriledi.
Bu durumu değiştirmek isteyen siyah-beyazlılar bu hafta oynayacakları Alanyaspor karşılaşmasında 3 puanı hedefliyor.
Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Alanyaspor maçı öncesi sarı kart sınırında yer alan futbolcular merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ SARI KART SINIRINDA YER ALAN FUTBOLCULAR
Beşiktaş'ta Alanyaspor karşılaşmasının öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor.
Siyah-beyazlılarda sarı kart sınırında yer alan futbolcuların listesi şöyle:
- Ciro Immobile
- Jonas Svensson
- Mert Günok
- Moatasem Al-Musrati
- Ersin Destanoğlu
Eğer bu listedeki herhangi bir futbolcu Alanyaspor karşılaşmasında sarı kart görürse bir sonraki hafta oynanacak olan Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşması yarın (21 Aralık Cumartesi) saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş Park'ta oynanacak olan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Cihan Aydın yönetecek.
Taraftarlar karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.