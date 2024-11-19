Biga'da 3.9 şiddetindeki deprem Şarköy ve Lapseki'de de hissedildi

19 Kasım 2024 11:10 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:16

Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre bugün Çanakkale'de olan 3.9 şiddetindeki sarsıntı Şarköy ve Lapseki'de de hissedildi. Vatandaşlar endişeli anlar yaşarken AFAD son depremler listesi yayımlandı.

AFAD​ ve Kandilli Rasathanesi​ verileri aracılığıyla gün içerisinde olan depremlerin şiddetini ve konumunu öğrenebiliyoruz. Bugün erken saatlerde Çanakkale​'de meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem​ sonrasında Şarköy'de deprem mi oldu araştırıldı.

ŞARKÖY, BİGA VE LAPSEKİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre bugün Çanakkale'de 3.9 şiddetinde deprem oldu.

Biga'da meydana gelen sarsıntı Lapseki ve Şarköy'de de hissedildi. Sarsıntı 10.46'da olurken çevre illerde de hissedilirken Rasathane derinliğini 11.2 km olarak paylaştı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

19 Kasım'da meydana gelen sarsıntıların nerede ve kaç şiddetinde olduğunu Rasathane verileri ile anlık ulaşabiliyoruz. Çanakkale, Samsun, Ordu, Giresun, Balıkesir, Tekirdağ ve İstanbul'da olan depremlerin bilgilerine son veriler ile ulaşabiliyoruz.