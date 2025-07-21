Bilecik Belediye Başkanı ile Bilecik Valisi bir araya geldi

Ziyarette Bilecik'e birlikte hizmet etmenin sorumluluğu ve önemi vurgulandı. Başkan Subaşı, nazik ev sahiplikleri için Vali Sözer'e teşekkürlerini iletti. İki kurum arasında uyum ve iş birliğinin artarak devam edeceği mesajı verildi.

"ŞEHRİMİZE BİRLİKTE HİZMET ETMENİN DEĞERİNİ PAYLAŞIYORUZ"

Başkan Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Valimiz Sayın Faik Oktay Sözer'i belediye meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ettik. Şehrimize birlikte hizmet etmenin sorumluluğunu ve değerini paylaşıyor, nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.