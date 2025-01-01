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Bilet seri numarası nerede yazar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiyenin nereye çıktığı açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ocak 2025 12:27 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 12:46
Bilet seri numarası nerede yazar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiyenin nereye çıktığı açıklandı

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi dün gece gerçekleştirildi. Çekilişin ardından ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar bilet seri numarasının nerede yazdığını araştırmaya başladı. Seri numarası biletin alt tarafında yer alıyor. 2025 Milli Piyango büyük ikramiyenin hangi şehirlere çıktığı açıklandı

Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişinde 600 milyon TL olan büyük ikramiye sahiplerini buldu.

31 Aralık Salı günü saat 17.30'da başlayan çekiliş 23.30'da sona erdi. Büyük ikramiye 3 çeyrek bilete isabet etti.

Biletlerini kontrol etmek isteyen vatandaşlar seri numarasının nerede yazdığını ve hangi illere büyük ikramiyenin çıktığını merak ediyor.

Bilet seri numarası nerede yazar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiyenin nereye çıktığı açıklandı - 1. Resim

BİLET SERİ NUMARASI NEREDE YAZAR?

Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden biletinizi kontrol etmek için hem seri numarasını hem de bilet numarasını kullanabiliyorsunuz.

Bilet numarası biletin sağ tarafında yer alırken, seri numarası ise sol alt tarafta yazıyor.

Yılbaşı biletinde seri numarası "N" harfi ile başlıyor. 

Bilet seri numarası nerede yazar? 2025 Milli Piyango büyük ikramiyenin nereye çıktığı açıklandı - 2. Resim

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NEREYE, KİME ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiyesinin kazanan numaraları bu yıl "1052448" oldu. 

Büyük ikramiye bu yıl 3 çeyrek bilete isabet etti. Açıklanan bilgilere göre isabet eden biletler Bursa/Osmangazi, Antalya/Muratpaşa ve İzmir/Bergama ilçelerinde satın alındı.

Amorti kazandıran numaraların ise 2 ve 7 olduğu açıklandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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