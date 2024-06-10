Billboard Hot 100 listesi açıklandı, bu hafta 1 numaranın sahibi Post Malone oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
10 Haziran 2024 22:52 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 22:57
Müzik dünyasının en prestijli listelerinden Billboard Hot 100'ün bu haftaki sıralaması açıklandı. Listenin zirvesine bu hafta Post Malone yerleşti.
Billboard Hot 100 listesi bu hafta yeni bir birincilikle duyuruldu.
Post Malone, son hit parçasıyla birinci sıraya yerleşerek büyük bir başarı elde etti.
Listenin ikinci sırasında Eminem, "Houdini" adlı şarkısıyla yer alırken, üçüncü sırada Tommy Richman, "Million Dollar Baby" ile dikkat çekiyor.
Haftalardır zirvede olan Sabrina Carpenter ise bu hafta altıncı sırada yer aldı.
Carpenter'ın "Espresso" adlı parçası, dinleyicilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.
Bu hafta Billboard Hot 100 listesinde yer alan ilk 10 şarkı arasında büyük bir rekabet yaşanıyor ve dinleyiciler her hafta yeni sürprizlerle karşılaşıyor.
Kaynak: TGRT Haber