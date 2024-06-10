Billboard Hot 100 listesi açıklandı, bu hafta 1 numaranın sahibi Post Malone oldu

10 Haziran 2024 22:52 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 22:57

Espresso şarkısı ile viral olan Sabrina Carpenter, ‘Short n’ Sweet’ adlı yeni albümünü 23 Ağustos'ta yayınlayacak

Espresso şarkısı ile viral olan Sabrina Carpenter, ‘Short n’ Sweet’ adlı yeni albümünü 23 Ağustos'ta yayınlayacak

Billboard Hot 100 listesi bu hafta yeni bir birincilikle duyuruldu.

Post Malone, son hit parçasıyla birinci sıraya yerleşerek büyük bir başarı elde etti.

Listenin ikinci sırasında Eminem, "Houdini" adlı şarkısıyla yer alırken, üçüncü sırada Tommy Richman, "Million Dollar Baby" ile dikkat çekiyor.

Haftalardır zirvede olan Sabrina Carpenter ise bu hafta altıncı sırada yer aldı.

Carpenter'ın "Espresso" adlı parçası, dinleyicilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Bu hafta Billboard Hot 100 listesinde yer alan ilk 10 şarkı arasında büyük bir rekabet yaşanıyor ve dinleyiciler her hafta yeni sürprizlerle karşılaşıyor.